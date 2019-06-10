Владимир Путин поздравил Главу Чувашии Михаила Игнатьева и жителей республики с Днем России

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил Главу Чувашии Михаила Игнатьева и жителей республики с Днем России.

«Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей страны вокруг незыблемых ценностей свободы и справедливости, честного служения Отечеству. Мы должны быть достойны своей великой истории, чтить подвиги и свершения предков. Искренне любить Родину и добросовестно трудиться – во имя ее благополучия и процветания», — говорится в поздравлении.

Поздравления Михаилу Игнатьеву адресовала Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко: «Дата 12 июня объединяет всех граждан нашей страны многовековыми культурными традициями и великим историческим наследием. Этот праздник напоминает не только о любви к Родине, делах и подвигах наших соотечественников, но и об ответственности перед ее настоящим и будущим. Сегодня каждый из нас своим трудом вносит значимый вклад в достижение национальных целей развития Российского государства. От наших общих усилий, добросовестной и плодотворной работы зависит, какой будет Российская Федерация завтра».

На имя Михаила Игнатьева поступили поздравления от руководителей субъектов Федерации, федеральных и республиканских ведомств, глав районов и городов республики.