Материнский капитал обрел новые возможности и электронный сертификат

Федеральная программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Она постоянно совершенствуется, появляются новые направления и возможности для семей с детьми. Об изменениях поговорим сегодня с управляющим Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике Розой КОНДРАТЬЕВОЙ.

— Роза Алексеевна, первый вопрос — сколько семей в Чувашии получили федеральный сертификат на материнский капитал с начала действия программы?

— За 12 лет в нашей республике выдано более 89 тыс. сертификатов на материнский капитал семьям с двумя и более детьми. Сегодня размер капитала составляет 453 тыс. рублей.

— Программа помогает семьям по различным направлениям. Напомните, пожалуйста, их нашим читателям.

— Законодательством предусмотрено пять направлений использования средств материнского капитала. Это улучшение жилищных условий, оплата образования детей и содержания малышей в детсадах, увеличение накопительной пенсии матери, приобретение товаров, оплата услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и получение ежемесячной выплаты на второго ребенка семьями с невысоким доходом. В Чувашии востребованы все направления, при этом решение жилищных вопросов — на первом месте.

— Как можно решить жилищные вопросы с помощью материнского капитала?

— Семьи с детьми используют средства материнского капитала на покупку жилья, уплату ипотечных кредитов и первоначального взноса при приобретении квартир, строительство и реконструкцию жилых помещений. За время действия программы государство оказало помощь на улучшение жилищных условий семьям нашей республики на 24 млрд рублей.

— Как известно, с 1 июля все новостройки переводятся на схему финансирования через эскроу-счета. Как будут перечисляться средства материнского капитала при долевом строительстве?

— Уточню, что перевод на новую схему коснется также проектов, которые начаты до 1 июля 2019 года. Система эскроу-счетов предполагает, что покупатель квартиры платит деньги не напрямую застройщику, а переводит средства на специальный застрахованный эскроу-счет в банке. Договор эскроу-счета трехсторонний, между банком, дольщиком и застройщиком. Зачисленные на эскроу-счет средства дольщика передаются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию.

В связи с изменениями в законодательстве средства материнского капитала по договору участия в долевом строительстве тоже будут перечисляться на эскроу-счет в банке. Такая схема зачисления денежных средств, с одной стороны, гарантирует застройщику оплату построенного жилья, а с другой стороны, защищает покупателя квартиры от мошеннических схем и недобросовестных застройщиков.

Семье необходимо представить в Пенсионный фонд копию договора участия в долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию и содержащего положения о порядке перечисления денежных средств. Обращаться в Пенсионный фонд с заявлением и пакетом документов можно уже сегодня.

— Недавно введены и другие защищающие меры при использовании материнского капитала на улучшение жилищных условий.

— На усиление контроля за состоянием жилых помещений, приобретаемых на средства материнского капитала, направлен Федеральный закон от 18 марта 2019 года № 37-ФЗ. Теперь сведения о том, что жилье является непригодным для проживания, аварийным или подлежащим сносу, законодательно признаны основанием для отказа в использовании материнского капитала на его приобретение. Это существенно ускоряет работу, нет необходимости обращаться в суд.

При рассмотрении заявлений о направлении материнского капитала на покупку жилья мы проверяем его пригодность для проживания по реестру объектов жилищного фонда в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, отслеживаем аварийные дома на официальном сайте «Реформа ЖКХ» госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

При отсутствии на официальных сайтах информации о статусе приобретаемого жилого помещения направляем запросы о пригодности жилья для проживания в органы местного самоуправления, государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля. Контроль ведется строгий.

— Законом также ограничен перечень организаций, предоставляющих ипотечные займы для владельцев сертификатов на материнский капитал.

— Да, из перечня исключены неподконтрольные Центральному банку организации, которые зачастую предоставляют ипотечные займы по завышенной процентной ставке, что значительно увеличивает расходы семей. Вместе с тем в перечень добавлены сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, действующие не менее трех лет, а также единый институт развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ».

— Еще один из недавних законов по материнскому капиталу касается ежемесячной денежной выплаты за второго ребенка. Что в нем нового?

— По Федеральному закону от 1 мая 2019 года № 92-ФЗ заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты из средств материнского капитала можно подавать по месту пребывания или фактического проживания. Раньше заявления принимались только по месту прописки.

Напомню, с 2018 года за рождение либо усыновление второго ребенка предусмотрена адресная ежемесячная выплата из средств материнского капитала семьям с невысоким доходом. В Чувашии ее получают 562 семьи. В этом году размер ежемесячной выплаты в нашей республике составляет 8930 рублей при среднедушевом доходе семьи 13872 рубля.

— Наверное, у каждой семьи, использующей материнский капитал, возникает вопрос, сколько же средств еще осталось? Как можно это узнать?

— Остаток материнского капитала всегда можно посмотреть в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда. Также теперь есть возможность узнать размер остатка по телефону, позвонив в контакт-центр республиканского отделения ПФР по номеру (8352) 64-91-14 и назвав кодовое слово. Предварительно необходимо один раз оформить заявление с кодовым словом в клиентской службе Пенсионного фонда.

Когда средства использованы полностью, Пенсионный фонд направляет владельцу сертификата почтой письменное уведомление в течение месяца с даты последнего платежа. Такой срок информирования установлен законом в марте этого года, раньше он был больше.

— Сэкономить время помогают электронные сервисы. Они очень удобны для семей с детьми. Сейчас можно даже получить электронный сертификат на материнский капитал.

— Преимущества электронного сертификата на материнский капитал очевидны! Электронный сертификат нельзя потерять или испортить. Чтобы получить его, нужно подать заявление в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда. Готовый электронный сертификат поступит в «Личный кабинет». На сегодня в нашей республике 21 семья уже имеет электронный сертификат на материнский капитал, и в век цифровых технологий я рекомендую получить его всем.

— Надеюсь, семьи прислушаются к совету и обратят внимание на изменения при использовании материнского капитала, а также на срок действия программы.

— Стать участниками программы материнского капитала можно до конца 2021 года, родив либо усыновив второго или последующего ребенка. С учетом большой востребованности у семей не исключено, что программа будет продлена вновь.

Беседовала Елена Ильина

Фото Максима Васильева: Семьи, у которых пока есть только один ребенок, могут смело планировать и второго малыша — программа материнского капитала будет действовать еще как минимум два с половиной года.