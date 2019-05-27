Детская шалость стала причиной пожара в д. Чердаки Цивильском районе

В воскресенье после полудня загорелся частный дом в деревне Чердаки Цивильского района. Причиной возгорания могла стать детская шалость. Внук 66-летней хозяйки дома с другом залезли на чердак дома и подожгли опилки, использовавшиеся в качестве теплоизоляции перекрытия. Распространение огня удалось вовремя остановить.

Рано утром 26 мая пожарные выезжали на тушение продовольственного магазина по адресу ул. Винокурова, 21 в Новочебоксарске. Повреждено холодильное оборудование.

В ночь с субботы на воскресенье в гараже одного из дворов деревни 1-е Семеново Цивильского района вспыхнул легковой автомобиль. Вместе с ним огонь уничтожил гараж и надворные постройки.

Фото ГУ МЧС России по Чувашии