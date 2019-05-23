Игорь Комаров, Ван Юн и Михаил Игнатьев возложили цветы к Вечному огню

23 мая полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, член Госсовета КНР Ван Юн и Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетили мемориальный комплекс «Победа» в Чебоксарах, где возложили цветы к Вечному огню у Монумента воинской Славы.

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы республики, в церемонии также приняли участие помощник полпреда Президента России в ПФО Игорь Колчин, заместитель председателя правительства – Руководитель Администрации Главы Чувашии Юрий Васильев, другие официальные лица.

Фоторепортаж Олега Мальцева: