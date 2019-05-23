«Туриадовцы» вернулись с медалями

Но в шаге от пьедестала почета

На лыжных, пешеходных, водных и велосипедных дистанциях преодолевали препятствия участники VII спортивно-туристического лагеря Приволжья «Туриада-2019».

Слет длился всего четыре дня, но сколько ярких впечатлений оставил он в сердцах молодых людей, в том числе юношей и девушек из команды Чувашии!.. Ребята вернулись не с пустыми руками: в копилке их наград медали разного достоинства, но главное — в лагере они крепко сдружились и стали настоящей командой. По словам тренеров, наши ребята составили достойную конкуренцию участникам из других регионов. На дистанции «пешеходная» группа в составе студента факультета физической культуры ЧГПУ Дмитрия Скворцова и ребят из чебоксарской школы №18 и новочебоксарской школы №5 Александра Максимова, Максима Шурнеева и Валентина Коновалова завоевала серебряную медаль. Такую же награду записали на свой счет учащаяся 5-й школы Новочебоксарска Анастасия Александрова и студентка ЧГПУ Акулина Сергеева, выступившие в пешеходной связке. В личном зачете Дмитрий Скворцов взял «бронзу».

На площадке «Туриады» прошло и первенство по мини-футболу, и турнир по настольному теннису, где Екатерина Жаркова из чебоксарской школы № 47 стала серебряным призером.

Словом, с испытаниями по спортивному туризму ребята в целом справились и по итогам состязаний заняли третье место, но вот в творческих конкурсах немного недотянули. Хотя и тут были неплохие достижения. В конкурсе «Брейн-ринг» студенты ЧГУ замкнули тройку лидеров.

Победителем же спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2019» стала команда Пермского края, второе место у Саратовской области, третье место — у Марий Эл. Команда Чувашии остановилась всего в шаге от пьедестала почета. Но ребята не унывают, намерены больше готовиться и в следующем году надеются показать лучший результат.

Кстати, в торжественной церемонии закрытия «Туриады» принял участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Полпред подчеркнул, что в последние годы значительно увеличилось количество спортивно-туристических соревнований регионального и муниципального уровней, но главное, в них принимает участие все больше молодежи. И добавил, что «Туриада» — не просто соревнование, а еще и творческая лаборатория, определяющая развитие массового туризма в округе, здесь рождаются идеи, которые потом реализуются на уровне страны. Так, благодаря «Туриаде» в том числе спортивный туризм был включен в программу «Президентских спортивных игр» для школьников.

Фото: На пути участников «Туриады»— горы и переправы, спуски и подъемы. Но труднее всего, признавались участники, бежать в 30-градусную жару.