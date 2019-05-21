17 тысяч «фанфуриков» на сумму около полумиллиона рублей изъяли полицейские в Чебоксарах

Около 17 тысяч емкостей спиртосодержащей жидкости на сумму полмиллиона рублей изъяли полицейские в Чебоксарах.

Коробки, коробки… Кажется, что в гараже по Машиностроительному проезду в Чебоксарах им просто нет конца. Но оперативники, конечно, все сосчитали — 300 штук. Внутри — небольшие бутылочки спирта со знакомой всем любителям «фанфуриков» надписью. Такой же этиловый спирт был и в канистрах. Всего в ходе обыска в боксе, подаренном 40-летнему чебоксарцу тестем, было изъято более двух с половиной тысяч литров так называемой спиртосодержащей жидкости.

Предприимчивый зять, превративший подарок родственника в спиртовой склад, попал в поле зрения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чебоксары в начале нынешнего года. Понаблюдав за горожанином, полицейские установили, что тот занимается нелегальным бизнесом.

Лицензии на поставку, хранение либо перевозку подобной продукции мужчина не имел — но и поставлял, и хранил ее. Более того, по оперативным данным, подозреваемый еще и сбывал товар коробками и канистрами в Чебоксарах, а также в пригороде.

Круг его клиентов тоже был установлен ОЭБ и ПК в ходе комплекса мероприятий. На вопрос, откуда «потек» этот ручеек в нашу республику, хозяин гаража отвечать не захотел ни в день проведения обыска, ни в ходе расследования дела. После получения результатов экспертизы изъятой партии спирта в отношении незадачливого бизнесмена, официально даже не зарегистрированного в качестве предпринимателя, было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот спиртосодержащей продукции в крупном размере. Санкция статьи 171.3 УК РФ предусматривает штраф в размере от двух до трех миллионов рублей. Может, стоит расстаться с иллюзиями о сверхприбыльности «горячительного» бизнеса?

О фактах незаконного хранения или реализации спирта либо алкоголя сотрудники службы экономической безопасности столичного УМВД просят сообщать по телефону 24-20-66. За особо значимую информацию предусмотрено вознаграждение.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии: Реализация этой партии спиртного сулила подозреваемому полмиллиона рублей. А штраф ему грозит в несколько раз больше.