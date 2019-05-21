Московское «золото» увезли в Чебоксары

Автор: Игорь ГерасимовВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

И «серебро» тоже

Победным дублем воспитанников чувашской школы легкой атлетики завершился в воскресенье престижный Московский полумарафон, в котором принимали участие бегуны из 48 стран.

У женщин безоговорочную победу в одном из самых массовых стартов России одержала двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Татьяна Архипова. На преодоление полумарафонской дистанции по улицам центра столицы подопечной Михаила Кузнецова понадобился 1 час 12 минут и 26 секунд — это новый рекорд Московского полумарафона.

Кстати, предыдущий рекорд, 1:13:24, принадлежал еще одной нашей землячке Алине Прокопьевой. В этот раз Алина, чемпионка Московского полумарафона 2018 года, финишировала второй с результатом 1:14:01. Замкнула тройку призеров Елена Седова — 1:15:28.

У мужчин самым быстрым оказался Степан Киселев — выпускник Чебоксарского училища олимпийского резерва, нынче представляющий Татарстан. Он пробежал дистанцию за 1 час 3 минуты и 59 секунд. Вторым среди мужчин стал Андрей Лейман (1:04.20), третьим — Дмитрий Сафронов (1:06.11), сообщает Минспорта Чувашии.

 

 

Фото пресс-службы Московского полумарафона: По традиции — снимок на память на фоне лучшего времени забега. Степан Киселев и Татьяна Архипова.

Опубликовано: 21 мая 2019 г.


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