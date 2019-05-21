Управление Росреестра по Чувашии опубликовало отчет об имеющихся землях

По итогам прошлого года Управление Росреестра по Чувашии составило отчет об имеющихся землях и их распределении по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям.

Как пояснили специалисты управления, это обобщенный, систематизированный по определенному принципу свод документированных сведений о земельном фонде в границах республики. «Земельный» отчет составляется ежегодно. Это позволяет анализировать количественные и качественные изменения, произошедшие с земельным фондом в течение года. Можно определять эффективность принятых мер по устранению нарушений земельного законодательства при предоставлении земель и их использовании, а также строить планы на дальнейшее увеличение производственного, инвестиционного, социального потенциала земли.

Каким земельным ресурсом владеет республика сегодня? По данным отчета за прошлый год, общая площадь земель Чувашии не изменилась и составляет 1834,5 тысячи гектаров. Ее большую часть (свыше 50 процентов) занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Примерно треть земель республики занимают леса и земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства. На семи процентах чувашских земель расположены населенные пункты. Оставшуюся часть земельного фонда составляют земли особо охраняемых территорий, земли, занятые водными объектами и водоохранными зонами, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли запаса.

В структуре земельного фонда республики произошли некоторые изменения. Земли сельскохозяйственного назначения уменьшились на 0,4 тысячи гектаров. Произошло это за счет перевода 0,3 тысячи гектаров в черту сельских населенных пунктов и 0,1 тысячи гектаров — в земли промышленности. Соответственно земли населенных пунктов и земли промышленности увеличились.