Управление Росреестра по Чувашии опубликовало отчет об имеющихся землях

По итогам прошлого года Управление Росреестра по Чувашии составило отчет об имеющихся землях и их распределении по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям.
Как пояснили специалисты управления, это обобщенный, систематизированный по определенному принципу свод документированных сведений о земельном фонде в границах республики. «Земельный» отчет составляется ежегодно. Это позволяет анализировать количественные и качественные изменения, произошедшие с земельным фондом в течение года. Можно определять эффективность принятых мер по устранению нарушений земельного законодательства при предоставлении земель и их использовании, а также строить планы на дальнейшее увеличение производственного, инвестиционного, социального потенциала земли.
Каким земельным ресурсом владеет республика сегодня? По данным отчета за прошлый год, общая площадь земель Чувашии не изменилась и составляет 1834,5 тысячи гектаров. Ее большую часть (свыше 50 процентов) занимают земли сельскохозяйственного назначения.
Примерно треть земель республики занимают леса и земли, предназначенные для ведения лесного хозяйства. На семи процентах чувашских земель расположены населенные пункты. Оставшуюся часть земельного фонда составляют земли особо охраняемых территорий, земли, занятые водными объектами и водоохранными зонами, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и земли запаса.
В структуре земельного фонда республики произошли некоторые изменения. Земли сельскохозяйственного назначения уменьшились на 0,4 тысячи гектаров. Произошло это за счет перевода 0,3 тысячи гектаров в черту сельских населенных пунктов и 0,1 тысячи гектаров — в земли промышленности. Соответственно земли населенных пунктов и земли промышленности увеличились.
К СВЕДЕНИЮ
В прошлом году уточнены границы 42 населенных пунктов, внесены в ЕГРН границы 41-го. Изменения границ населенных пунктов произошли в Моргаушском, Чебоксарском, Янтиковском, Яльчикском и Ядринском районах. Также в минувшем году продолжалась работа по установлению административной границы республики с соседними регионами. Определено прохождение границы между Чувашской Республикой и Ульяновской областью.