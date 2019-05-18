На развитие инфраструктуры железных дорог на территории Чувашии направят 2,4 млрд рублей

Инвестиции вырастут в три раза

Эта информация прозвучала на встрече Главы Чувашии Михаила Игнатьева с начальником Горьковской железной дороги (ГЖД) – филиала ОАО «Российские железные дороги» Анатолием Лесуном.

Михаил Игнатьев поблагодарил руководство Горьковской железной дороги за конструктивное взаимодействие, подчеркнув, что все возникающие вопросы решаются согласованно, железнодорожные пассажирские перевозки в республике осуществляются без сбоев. А Анатолий Лесун отметил, что в этом году значительно увеличен объем инвестиционной программы ОАО «РЖД» на Горьковской железной дороге (ГЖД) в Чувашии. Если в 2018 году в инвестиционные проекты на территории республики было вложено 718 млн рублей, то в 2019-м на эти цели планируется направить в 3,3 раза больше средств.

Как сообщают в пресс-службе Администрации Главы Чувашии, участники встречи обсудили и другие вопросы, связанные с состоянием пригородных перевозок, обеспечением безопасности на железнодорожных переездах, модернизацией систем видеонаблюдения и обеспечения транспортной безопасности.