С наградой!

Указом Главы Чувашии от 16 мая 2019 года награждены:

медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Михеев Сергей Петрович — генеральный директор ООО «Научно-производственное предприятие «Спектр», г. Новочебоксарск, депутат Государственного Совета Чувашской Республики;

Почетной грамотой Чувашской Республики Сергеева Майя Васильевна — начальник отдела делопроизводства Управления делами и документационного обеспечения Аппарата Государственного Совета Чувашской Республики, Таланов Олег Борисович — генеральный директор ОАО «Тароупаковка», г. Чебоксары, депутат Государственного Совета Чувашской Республики.

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный лесовод Чувашской Республики» Зубрилову Олегу Виталиевичу — начальнику участка Янымовского участкового лесничества Ядринского лесничества, Савельеву Анатолию Леонидовичу — мастеру леса — участковому государственному инспектору по охране Канашского лесничества; «Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Павловой Светлане Алексеевне — участковой медсестре амбулаторного отделения Канашского отделения Республиканского противотуберкулезного диспансера; «Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Митрюхину Леониду Кирилловичу — заведующему кафедрой Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, кандидату физико-математических наук, доценту, Петрову Владимиру Георгиевичу — учителю Азимсирминской средней общеобразовательной школы Вурнарского района.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Григорьева Людмила Витальевна — главный специалист-эксперт администрации Чичканского сельского поселения Комсомольского района, Калинкина Наталья Геннадьевна — заведующая сектором контроля и методологии финансового отдела администрации города Шумерля.