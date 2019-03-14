Выдано первое удостоверение за многодетность

АЛИКОВСКИЙ РАЙОН. Большим семьям Чувашии начали выдавать удостоверения о многодетности.

Первой в республике такой документ получила семья Николаевых из села Аликово, в которой воспитываются трое детей. Ребятишки занимаются спортом, танцами, рисованием. А любимое дело Николаевых — вместе с мамой Ириной готовить пироги и пиццу. Ирина Георгиевна не ожидала, что получит удостоверение первой, и пока еще точно не знает, какие возможности открываются перед ее семьей с получением «корочки», но надеется, что с таким документом сможет рассчитывать на льготное посещение с детьми музеев, театров и спортивных учреждений.

Напомним, что удостоверение многодетной семьи предоставляется одному из родителей — маме или папе, воспитывающим трех и более детей не старше 18 лет. При этом все члены семейства должны быть гражданами России и проживать в Чувашии.

Кстати, вчера обладателями таких документов стали еще несколько семей. Удостоверения многодетным родителям вручал в купольном зале Дома правительства Глава республики Михаил Игнатьев.

Фото alikov.cap.ru: Удостоверение многодетной семьи Ирине Николаевой торжественно вручил глава администрации Аликовского района Александр Куликов, пожелав всем домочадцам здоровья, счастья и материального достатка.