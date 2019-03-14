Уроженка Чувашии Мария Баталова — среди золотых призеров Универсиады

Наша строчка в медальном рейтинге

Во вторник в Красноярске состоялась церемония закрытия XXIX Всемирной зимней Универсиады. А незадолго до этого организаторы соревнований обнародовали медальный зачет среди вузов.

В наградной рейтинг были включены 220 учебных заведений — те, чьи студенты поднимались на Универсиаде на пьедестал почета. Вошел в него и Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова, благодаря золотой медали, завоеванной в слоуп-стайле студенткой факультета русской и чувашской филологии и журналистики Ланой Прусаковой. Расположился ЧГУ примерно в середине рейтинга — на 59-90 строчках, рядом с университетом Колорадо — Денвер (США) и Мюнхенским университетом Людвига Максимилиана.

Остальные спортсмены — представители чувашских вузов показали в принципе неплохой результат, регулярно попадая в десятку сильнейших. Магистрант инженерного факультета Чувашской государственной сельхозакадемии Алексей Петров, например, стал восьмым в индивидуальной гонке биатлонистов. Дмитрий Мулендеев (медицинский факультет ЧГУ ) был пятым в состязаниях по слоуп-стайлу. А 19-летняя лыжница Кристина Кускова (факультет иностранных языков ЧГУ) заняла 10-е место в раздельной гонке на 5 км, и 8-е — в гонке преследования.

Между тем среди золотых медалистов Универсиады есть еще одна девушка — уроженка Чувашии. Это Мария Баталова, участница женской хоккейной сборной России, победившей в финале команду Канады. Родина Марии — село Междуречье Алатырского района. Мама ее — уроженка села Вера Константиновна Логинова, сообщили корреспонденту «СЧ» в Междуреченском сельском поселении. Но в селе девочка прожила совсем недолго, вскоре семья уехала в Тюмень.

С клюшкой на лед Маша вышла благодаря папе Виктору: в свое время он тоже играл в хоккей и мечтал приобщить к любимой игре детей. И у дочки дело пошло. В составе российской сборной Мария Баталова побеждала на Универсиадах, а в прошлом году выступила на Олимпиаде в Корее — там наши хоккеистки заняли четвертое место.

Из досье Марии Баталовой Дата рождения — 3.05.1996

Место учебы — Российский государственный университет физической культуры, 3 курс

Разряд — мастер спорта России

Рост — 173 см

Выступала за команды: «Тюменские Лисицы» (2013/14), «Торнадо» (г. Дмитров). С 2018 года играет за уфимскую команду «Агидель», в сезоне 2017/2018 год признана лучшим защитником-бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата женской хоккейной лиги.

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