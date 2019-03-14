Начальником полиции г. Чебоксары назначен Марат Михайлов

12 марта министр внутренних дел по Чувашской Республике Сергей Неяскин представил главе города Чебоксары Евгению Кадышеву, сотрудникам и руководителям Управления МВД России по городу Чебоксары нового начальника – полковника полиции Марата Михайлова.

Как отметил генерал-майор полиции, Марат Михайлов хорошо знаком с оперативной работой. «Его богатый опыт, организаторские способности помогут в новой должности и позволят нацелить личный состав на эффективное выполнение поставленных задач», — заявил Сергей Неяскин.

Глава города Чебоксары Евгений Кадышев подчеркнул важное значение тесного взаимодействия органов внутренних дел и органов местного самоуправления, в том числе, и в рамках муниципальных программ правоохранительной направленности. «Из бюджетов всех уровней выделяются финансовые средства на приобретение и ремонт участковых пунктов полиции, совершенствование систем видеонаблюдения «Безопасный город», — отметил глава столицы. Он поблагодарил личный состав Управления за службу и конструктивное взаимодействие в вопросах укрепления правопорядка. Особенное значение такое взаимодействие приобретает в преддверии празднования 550-летия города, когда город примет множество гостей.

Новый начальник Управления МВД России по городу Чебоксары Марат Михайлов поблагодарил за оказанное высокое доверие и, понимая всю ответственность за данное назначение, пообещал сделать все возможное для обеспечения безопасности жителей столицы.

В завершении генерал-майор полиции вручил Марату Михайлову служебное удостоверение, пожелал ему и личному составу УМВД успехов в служебной деятельности.