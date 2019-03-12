Владимир Кудряшёв. Возвращение имени

В Чувашии впервые увидели работы земляка

Творчество этого художника представлено в Русском музее и музее имени Пушкина, в Третьяковской и Дрезденской галереях, много его произведений и в музеях Татарстана. У нас, несмотря на то, что родился мастер на территории нынешней Чувашии, до сего дня не было ни одной его работы. Но теперь они здесь появятся. В Чувашском художественном музее открыта персональная выставка скульптора, графика и живописца Владимира Кудряшёва.

Художник родился в 1902 году в селе Малые Яльчики Тетюшского уезда Казанской губернии в семье столяра-краснодеревщика. Когда ему было 5 лет, семья переехала в Цивильск, где и проявились его талант к лепке и рисованию и прошли первые уроки искусства. А уже потом были Казанская художественная школа со знаменитыми учителями Николаем Фешиным и Павлом Беньковым, легендарный ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские), и работа в Москве.

Выставку задумал и организовал главный хранитель музея Георгий Исаев, последним и важным штрихом экспозиции для которого стала забота о том, чтобы на ценные работы падал «правильный свет». А, вернее, падало его как можно меньше. Произведения привезены из разных мест. Казанский период — фотографии учебных работ Кудряшёва из Национального музея Татарстана и Музея изобразительных искусств Татарстана (сами работы не сохранились: гипсовые утеряны, бронзовые переплавлены во время войны для нужд фронта). Московский период — графические работы из собрания семьи художника (их куратору из Чебоксар любезно предоставила дочь художника Ирина Владимировна Кудряшёва). Более 20 произведений прибыли из «Галеев-Галереи», удивительного московского выставочного зала, уже более десяти лет открывающего публике неизвестные имена русского довоенного искусства, в особенности 1920-30-х годов. Именно «Галеев-Галерея», собственно, и открыла вновь Владимира Кудряшёва, имя которого, по словам дочери художника, «не звучало более 60 лет»: здесь в 2006 году прошла первая персональная выставка скульптора и графика.

ГЕОРГИЙ ИСАЕВ, главный хранитель ЧГХМ, куратор выставки «Владимир Кудряшёв — график, скульптор, живописец»: — Главная задача выставки — познакомить наших зрителей с тем, что есть такой художник. Здесь его никто не знает, в Чувашской энциклопедии нет его имени, даже в Яльчиках не ведают о таком талантливом земляке. Конечно, представить удалось далеко не все. Из Москвы я смог привезти лишь то, что умещалось в небольшую папку. Очень хотелось показать пастельные портреты Пушкина периода работы художника над памятником поэту. Но пока не удалось. По Пушкиниане Кудряшёва вообще можно делать отдельную выставку.

По воспоминаниям Ирины Владимировны, созданием пушкинского образа Кудряшёв был увлечен с 1936 года. Он автор двух бюстов поэта. Правда, один, передающий его импульсивную натуру, комиссией принят не был. А вот другой тиражирован, авторский экземпляр из бронзы был приобретен ГМИИ имени А.С. Пушкина. Два больших пастельных портрета и более ста эскизных зарисовок до последнего времени оставались неизвестны и впервые были представлены на упомянутой персональной выставке в «Галеев-Галерее».

Казанская художественная школа конца XIX — начала XX века, конечно, занимает особое место среди провинциальных художественных школ, действовавших под эгидой Академии художеств. Как отмечает кандидат искусствоведения из Казани Ольга Улемнова, свободные государственные художественные мастерские стали средоточием авангардистских исканий казанской художественной молодежи, лабораторией новаторских методов обучения, вырабатываемых совместно и параллельно с московским ВХУТЕМАСом. Мы это также можем заметить и по творчеству Ивана Дмитриева-Эльмека, ровесника Кудряшёва, уроженца Новых Алгашей, также учившегося во ВХУТЕМАСе — уникального московского художника, чьи поиски в чем-то близки творческим исканиям Владимира Кудряшёва, от наивного символизма до скульптуры из самых дешевых, почти подручных материалов.

Кудряшёв, например, в начале 20-х годов изобретает способ создания скульптур из реек и фанеры. Это необыкновенно актуально в эпоху массовой агитации и новых советских праздников, для которых требовалось быстро возводить монументальные разовые композиции. По словам внука художника, Николая Кудряшёва, на заказы такого рода, в том числе на создание огромной фигуры Гулливера на Страстной площади — рекламы к фильму 1935 года «Новый Гулливер» — очень повлияла дипломная работа художника «Голова рабочего», его умение работать с каркасом.

К слову, «Голова рабочего» вызвала вообще большой интерес. На выставке есть фотографии процесса создания этой скульптуры (конструкция каркаса, обшивка его фанерой, создание объемной формы с помощью десятков лекал). Чтобы посмотреть на впечатляющий и лаконичный образ, в институт приезжал нарком просвещения Луначарский, о ней писали газеты, а такой способ изготовления скульптур стали сразу активно применять в Москве для украшения улиц и площадей.

К сожалению, пока не удалось найти материалы, рассказывающие о работе уроженца Чувашии во время Великой Отечественной войны, а он работал чертежником, затем художником в Политотделе 10-й армии Западного фронта. Владимир Кудряшёв ушел в ополчение в октябре 1941-го, участвовал в боях, был серьезно ранен в 1943 году, надолго попал в госпиталь и через год умер.

НИКОЛАЙ КУДРЯШЁВ, профессор Национального института дизайна: — На таких выставках узнаю много нового о своем деде. Я его не помню, родился уже после его смерти, оба моих деда погибли на войне. Для нашей семьи это имя, конечно, очень значимо. Поэтому сегодняшний день для нас важен. Потому что это возвращение имени, которое началось пятнадцать лет назад. Спасибо всем, кто сделал эту выставку.

В семье художника многие оказались связаны с искусством. Например, сын Владимира Кудряшёва, Константин Владимирович — архитектор, профессор МАРХИ. На открытии выставки его книгу графики Николай Константинович подарил музею. Чувашскому художественному музею после выставки, которая из Чебоксар поедет и в Казань, по договору с дочерью художника перейдут в дар и две графические работы самого Владимира Кудряшёва.

В Чебоксарах выставка продлится до 7 апреля.