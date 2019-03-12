Суд обязал установить светофор на аварийном пешеходном переходе в Новочебоксарске

В Новочебоксарске по иску прокуратуры нерегулируемый пешеходный переход, где часто происходили ДТП, оборудован светофорами.

На пешеходном переходе возле дома 49а по улице Советской за год было совершено четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали четверо пешеходов.

Основной причиной ДТП были недостатки улично-дорожной сети: отсутствие светофорного регулирования пешеходного перехода и ненадлежащее расположение находящихся в непосредственной близости остановочных пунктов. Это и стало причиной обращения прокурора в суд с требованием обязать администрацию города разрулить дорожную проблему. Суд принял такое решение. Сейчас оно исполнено, пешеходный переход оборудован светофором, остановочные пункты перемещены и приведены в соответствие с установленными требованиями.