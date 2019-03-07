Новости районов короткой строкой

В АЛАТЫРСКОМ РАЙОНЕ супруги Кипкаевы отметили бриллиантовую свадьбу. Михаил Петрович и Лидия Андреевна за шесть десятилетий совместной жизни вырастили пятерых замечательных детей, а теперь окружены вниманием 13 внуков и 10 правнуков.

В ПОРЕЦКОМ РАЙОНЕ в преддверии Международного женского дня 8 Марта в залах картинной галереи при поддержке совета ветеранов Порецкого сельского поселения открылась выставка картин «Дарите людям красоту», авторами которых являются женщины Поречья.

В ЯНТИКОВСКОМ РАЙОНЕ в рамках программы инициативного бюджетирования в 2019 году планируется реализовать 16 проектов на общую сумму 11 млн 771 тыс. рублей. В прошлом году району удалось воплотить в жизнь 6 проектов.

В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ прошло совещание пчеловодов, на котором обсуждались актуальные вопросы. Традиционно состоялась дегустация меда разных производителей. Лучшей по итогам конкурса признана продукция жителя деревни Кумаши Александра Лукина.

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