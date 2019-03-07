В цивильском Свято-Троицком соборе прошли учения МЧС

ЦИВИЛЬСК. 16 спасателей и две пожарные машины выехали на днях по тревоге к Свято-Троицкому собору. К счастью, здесь проходили только пожарно-тактические учения МЧС.

По легенде, причиной возгорания в соборе стало короткое замыкание электропроводки. Огонь разгорелся внутри здания возле алтаря. Из храма были срочно эвакуированы служители церкви и прихожане.

Прибывшие по сигналу тревоги пожарные организовали поиск оставшихся в здании людей. Звенья газодымозащитной службы вывели на свежий воздух условно пострадавшего священнослужителя. Медики тут же «оказали» ему необходимую помощь.

И хотя в церквях такие ЧП случаются редко, сотрудники МЧС нередко напоминают про крупный пожар в Яльчикском районе, когда в деревне Лащ-Таяба из-за неисправной электропроводки полностью сгорел храм. Или про случай в селе Чиганары Ядринского района, где в 2013 году сгорела деревянная церковь Святителя Николая постройки 1784 года. Пожар произошел из-за неисправной электропечи, использовавшейся рабочими-реставраторами.

Фото 21.mchs.gov.ru: Сотрудники МЧС нередко проводят в храмах выездные занятия по технике пожарной безопасности.