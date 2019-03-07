В Новочебоксарске прошел X фестиваль женских клубов и советов женщин

НОВОЧЕБОКСАРСК. Диковинные поделки из бумаги и ткани, вышитые бисером картины, вязаные панамки, тапочки и сумочки, ароматные домашние пирожки и чаи здоровья из мяты, липы и шиповника — такое богатое разнообразие женского творчества можно было увидеть на X фестивале женских клубов и советов женщин города «Восславим женщину».

Юбилейное торжество состоялось в первый день весны в новочебоксарском Центре развития творчества детей и юношества. Роскошную выставку посетил и Глава республики Михаил Игнатьев. Приветствуя участниц, особые слова благодарности он выразил ветеранам женского движения — «бабушкам с молодой душой», которые не только вкладывают свою энергию в воспитание внуков, но и активно участвуют в жизни города.

Председатель Новочебоксарского городского отделения ЧРОО «Союз женщин Чувашии» Наталия Добрянская напомнила, что когда десять лет назад фестиваль «Восславим женщину» проводился впервые, в нем участвовало только семь женских клубов. А теперь в Новочебоксарское отделение Союза женщин Чувашии входит 33 клуба и совета женщин, которые объединяют более 500 представительниц прекрасного пола. И все они пришли на праздник, чтобы показать свои умения и таланты не только в декоративно-прикладном искусстве, но и на сцене: дамы и пели, и плясали, и читали стихи. С творческими номерами дебютировали совет многодетных матерей «Анне», клуб народных традиций татарских женщин «Туган тел», совет женщин «Рябинка» и женский клуб «Радость».

Фото cap.ru: Вместе с мамами на сцене выступали и дети.