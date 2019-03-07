В честь юбилея Галины Холопцевой в «Чувашкино» выпустили мультимедиа

Актриса, желающая во всем разобраться

Народная артистка Чувашии и заслуженная артистка России Галина Холопцева родилась в Казани. Там же она начинала свою актерскую карьеру, работая в Большом драматическом театре имени Качалова. Но большая часть ее жизни и 60-летнего служения театру отдана Чебоксарам и Русскому драматическому театру. В рамках Года театра в России и в честь 80-летия актрисы в кинозале Госкиностудии «Чувашкино» и архива электронной документации прошла презентация специального мультимедийного издания.

У Галины Анатольевны очень интересная семья. Например, ее предку по материнской линии, шведу, который был приглашен в Россию для развития корабельного дела, Петром Первым было даровано дворянство. А отец актрисы в свое время был большим руководителем в Казани. Поэтому любопытные семейные документы и фотографии начинаются не только непосредственно с театральных. Актеров в роду Галины Холопцевой не было. Но, как она вспоминает, один из ее родственников работал в оркестре Большого театра, а сводная сестра выросла за кулисами в Ленинграде. Да и сами ее родители были удивительно творческими людьми: пели, рисовали, играли на музыкальных инструментах.

На презентации актрису поздравили с юбилеем родные, друзья и коллеги, сами архивисты. Автор издания, Вероника Кочешкова, напомнила, что это уже не первый мультимедийный проект о театральных деятелях Чувашской Республики, подготовленный на основе коллекций госархива. В электронный сборник, посвященный жизненному и творческому пути Галины Холопцевой, кроме фотографий вошли видеоинтервью и отрывки из спектаклей, награды и афиши.

— Я беззаветно люблю свою профессию, — говорила народная артистка в интервью одному из журналов. — Прихожу в театр, уйти отсюда не могу. Всегда хочу во всем разобраться. Ведь когда не играешь, состояние неразрешенной беременности. Ощущаешь просто физическую боль. А когда работаешь над ролью, то чувствуешь себя следователем. Ведь мы по поступкам разгадываем характер.

Актрисой был создан ряд ярких сценических образов, от трагических до комедийных, от героико-романтических до острохарактерных. Чебоксарские театралы хорошо помнят ее леди Хэф в «Бале воров» и Софью Петровну в «Дядюшкином сне», миссис Сэвидж в «Странной миссис Сэвидж» и Ренату в «Прогулке в Лю-Блё». Она и сейчас радует зрителей в спектаклях «Волки и овцы», «Синяя-синяя речка», «Безымянная звезда», «Птица Феникс возвращается домой». Галина Анатольевна 10 лет преподавала актерское мастерство в Чувашском государственном институте культуры и искусств и сегодня работает на сцене вместе со своими учениками.

Фото: Госкиностудии «Чувашкино»: Галина Холопцева со своими учениками, артистами Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова.