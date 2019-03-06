Несмотря на вмешательство полиции, жительница Чебоксар перевела мошенникам более 70 тысяч рублей

Не вняла предостережениям участкового и жительница Чебоксар, словно загипнотизированная телефонными аферистами.

Она приобрела рекламируемый по телевизору товар с доставкой на дом. Через некоторое время 78-летней чебоксарке позвонила девушка с приятной новостью: в благодарность за заказ ей положена премия — 750 тысяч рублей. Для ее получения женщину попросили перевести на различные счета денежные суммы якобы за оформление страховки, а затем за обслуживание счета.

Злоумышленники были настолько убедительны, что горожанка неоднократно ходила к банкомату и перечисляла наличные. По просьбе сына, встревоженного происходящим, участковый уполномоченный полиции ОП № 4 столичного УМВД встречался с пенсионеркой, но та продолжала переводить средства.

Женщина была даже раздосадована вмешательством полиции — переживала, как бы из-за этого не сорвалась ее «премия», которую ей обязательно должны прислать. Опомнилась лишь тогда, когда потеряла более 70000 рублей, не получив от мошенников ни копейки. Но не факт, что где-то в глубине души она не думает, что это участковый спугнул ее удачу…