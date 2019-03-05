Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала «золото» на чемпионате Европы в Глазго

Чувашская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, завоевала «золото» на завершившемся в воскресенье зимнем чемпионате Европы по легкой атлетике в Глазго. Для спортсменки это уже второй в карьере титул зимней чемпионки Европы. Легкоатлетка взяла высоту 4,85 метра, что оказалось достаточно для победы.

Как сообщают в Минспорта Чувашии, спортсменка провела соревнования образцово и выиграла турнир всего четырьмя прыжками, не совершив ни одной неудачной попытки до высоты 4,85 м. Второй результат показала британка Холли Брэдшоу (4,75), третий — гречанка Николета Кириакопулу (4,65).

Уже в ранге чемпионки 27-летняя Анжелика Сидорова попыталась побить рекорд соревнований — 4,92 м, который принадлежал Елене Исинбаевой, и установить личный рекорд, однако три попытки оказались неудачными.

Анжелика Сидорова, как и все российские спортсмены, выступала на чемпионате Европы в нейтральном статусе. В национальной команде прыгунья с шестом представляет Москву и Чувашию. Легкоатлетка является двукратной чемпионкой Европы по прыжкам с шестом в помещении (2014, 2015), а также двукратным серебряным призером чемпионатов мира. Ее личный рекорд в прыжке с шестом в помещении — 4,90 м.