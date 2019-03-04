8 марта в четырех музеях республики вход для женщин будет бесплатным

С 4 по 10 марта в Чувашском национальном музее будет проходить Масленичная неделя.

5 марта в 15.00 в Литературном музее им. К.В. Иванова состоится литературно-музыкальный вечер, посвященный Международному женскому дню, и откроется персональная выставка члена Союза художников России Н. Алимасовой «Песня моей души».

8 марта всем женщинам предоставляется подарок: Чувашский национальный музей, Музейно-выставочный центр, Музей чувашской вышивки, Музей М. Сеспеля (Чебоксары) можно будет посетить бесплатно.

13 марта в Литературном музее им. К.В. Иванова откроется выставка «Иксĕлми пултарулăх» («Неиссякаемое творчество»), посвященная 110-летию чувашского писателя и прозаика А.Ф. Талвира.

15 марта в Чувашском национальном музее откроется передвижная выставка «В.К. Магницкий – исследователь Чувашского края», посвященная 180-летию историка и этнографа В.К. Магницкого.

21 марта в Чувашском национальном музее откроются две выставки: выставка театральных костюмов «Сценический образ. Детали», посвященная Году театра, и передвижная выставка «Исследователи чувашского края».

21 марта в Музее М. Сеспеля (Канашский район, д. Сеспель) состоится музыкально-поэтический вечер «Души прекрасные порывы», посвященный Всемирному дню поэзии.

С 25 по 29 марта в рамках всероссийской акции «Культурный минимум» Музей М. Сеспеля (Чебоксары) выставку «Афганистан. Еще раз про войну» можно посетить бесплатно.

26 марта в Чувашском национальном музее состоится X Республиканская орнитологическая научно-практическая конференция школьников, на которой будут подведены итоги исследований за 2018 год.

27 марта в Музее М. Сеспеля (Канашский район, д. Сеспель) откроется выставка «Трижды Сеспельский театр».

29 марта Музей чувашской вышивки презентует выставку «Разноцветье узоров кӗскӗ».