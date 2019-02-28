В Чебоксарах стартовала экологическая акция по сбору батареек

«Собери батарейки — спаси ежиков» — таков слоган акции, стартовавшей не так давно в Чебоксарах. Этот сбор, организованный детской ТВ-ТЕАТР студией «ВанГоги» и Национальной библиотекой Чувашии, уже третий по счету.

Из года в год школьникам рассказывают о вреде источников питания — тяжелые металлы из них загрязняют почву и воду. Если в первом сборе приняли участие всего несколько учебных заведений, то ко второму присоединились предприятия Чебоксар и даже участники из других регионов. Оба раза собирали больше тонны батареек.

В этом году результаты планируются не меньшие, ведь не выбрасывать элементы питания у многих вошло в привычку, люди попросту откладывают их весь год, готовясь к акции. Например, жители одного из подъездов чебоксарского дома № 21 по улице Гагарина установили специальную емкость на лестничной площадке.

Задумываются об экологической безопасности и в редакции «СЧ» — весь год мы собирали батарейки внутри коллектива, а теперь выставили большой контейнер на первом этаже Дома печати.

Со стартом акции емкости для батареек появились в школах, детских садах и в организациях…

Фото Ольги Казаковой: В акцию по сбору батареек активно включились и в редакции «СЧ». «Забота о природе — забота о нашем будущем», — уверены журналисты.