На Новочебоксарской ТЭЦ-3 прошли масштабные учения

На Новочебоксарской ТЭЦ-3 филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс прошло показательное пожарно-тактическое учение с участием сил и средств Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. В ходе мероприятия были отработаны действия персонала ТЭЦ по ликвидации аварийной ситуации, локализации и тушению возникшего на территории станции возгорания, а также тактика взаимодействия с личным составом подразделений пожарной охраны.

По легенде учения, в результате прекращения энергоснабжения МУП «КС г.Новочебоксарска», подача водопроводной и технической воды на электростанцию была приостановлена. Из-за ограничения на потребление газа ТЭЦ была переведена на резервный вид топлива — мазут. Согласно дополнительной вводной в котлотурбинном цехе обнаружена утечка мазута и его возгорание. Площадь «пожара» составила около 300 квадратных метров. От огня пострадал рабочий.

Сообщение об условном возгорании в оперативном порядке было передано в соответствующие службы, руководству предприятия, в противопожарную службу.

По тревоге в готовность были приведены нештатные формирования гражданской обороны, нештатное аварийно-спасательное звено и добровольное пожарное формирование Новочебоксарской ТЭЦ-3. Силами оперативного персонала станции были выполнены необходимые аварийные переключения оборудования. Прибывшие пожарные организовали поиск и эвакуацию пострадавшего из опасной зоны. Первую помощь мужчине оказали медики «скорой». Пожарные расчеты произвели локализацию и ликвидацию пожара. Совместными усилиями учебный пожар был потушен.

Так как пожары на потенциально опасных объектах, в число которых входят ТЭЦ, могут привести к чрезвычайным ситуациям, на станции был введен режим «Повышенная готовность». В целом в ликвидации аварии и возгорания приняли участие 37 сотрудников личного состава МЧС, 35 сотрудников Новочебоксарской ТЭЦ-3 и 16 единиц техники, включая пожарные расчеты, скорую, полицию и газовую службу.

Как отметил по итогам учения начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Чувашии Эдуард Сорокин, отработка совместных действий полезна как для привлекаемых сил пожаротушения – профессиональных огнеборцев, так и персонала станции. Сложившаяся ситуация, ее возможные последствия, а также дополнительные вводные тренировки потребовали от энергетиков оперативного и грамотного реагирования, с чем ответственные должностные лица и нештатные формирования ТЭЦ справились успешно.