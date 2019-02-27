УФНС по Чувашии возглавило рейтинг эффективности деятельности территориальных налоговых органов в ПФО

26 февраля Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в расширенном заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике, посвященном подведению итогов деятельности ведомства за 2018 год.

Обращаясь к участникам заседания, Глава республики подчеркнул, что эффективная работа налоговых органов является залогом своевременной реализации социальной политики, выполнения государственных программ, повышения качества жизни населения.

«В республике последние годы стабильно обеспечивается рост доходов бюджетов всех уровней и это результат нашей совместной деятельности. Необходимо совместно формировать общество законопослушных налогоплательщиков, в том числе воспитывать, начиная со школьного и студенческого возраста», — сказал он.

Глава республики отметил эффективную работу УФНС по Чувашии по досудебному регулированию налоговых споров, а также значимость совместной деятельности в рамках межведомственных комиссий и призвал продолжать совершенствовать работу районных комиссий, занимающихся вопросами легализации налоговой базы.

Михаил Игнатьев обратил внимание на проблемы, которые могут возникнуть в связи с введением системы расчетов по экскроу-счетам в строительной сфере с 1 июля 2019 года. «Мы должны четко отработать, выполнить упреждающие действия, чтобы минимизировать ошибки, которые могут произойти», — подчеркнул он.

В ходе заседания с отчетным докладом выступила руководитель Управления ФНС по Чувашии Марина Петрова. Она проинформировала о том, что за 2018 год в бюджеты всех уровней Управлением мобилизовано более 49 млрд рублей, что на 13% больше, чем за 2017 год. Поступление страховых взносов на обязательное социальное страхование превысило 25 млрд рублей и составило почти 105% к 2017 году. В федеральный бюджет собрано 17 млрд рублей (рост на 16%), в консолидированный бюджет Чувашской Республики — почти 33 млрд рублей (рост на 12%).

Марина Петрова обратила внимание, что положительная динамика отмечается по всем налогам. Это является следствием тех мер, которые принимают налоговые органы по повышению эффективности налогового администрирования.

В 2018 году в бюджет дополнительно поступило по результатам контрольной и аналитической работы 1,5 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем за 2017 год.

В результате работы по побуждению налогоплательщиков к добровольному уточнению налоговых обязательств дополнительно поступило в бюджет 364 млн рублей (рост в 2 раза). При этом количество выездных налоговых проверок снизилось на 23%.

Управлением была проведена большая работа по урегулированию и взысканию задолженности по налогам и по страховым взносам.

В результате применения налоговыми органами по Чувашской Республике мер принудительного взыскания погашена задолженность в объеме более 7 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей больше, чем за 2017 год.

Результаты, достигнутые налоговыми органами республики, позволили Чувашии в 2018 году занимать лидирующие позиции как в Российской Федерации, так и в ПФО. Так, по собираемости имущественных налогов Чувашия вошла в первую пятерку среди регионов Российской Федерации. Кроме того, в рейтинге эффективности деятельности территориальных налоговых органов в ПФО Чувашия занимает 1 место.

На заседании с информацией о результатах совместной деятельности с УФНС выступили прокурор Чувашской Республики Василий Пословский и управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашии Роза Кондратьева.