«ЭнергосбыТ Плюс» назвал победителей акции «В Новый год – без долгов!» в Марий Эл и Чувашии

Филиал Марий Эл и Чувашии «ЭнергосбыТ Плюс» подвел итоги традиционной акции «В Новый год – без долгов!». По итогам акции 70 клиентам компании в Йошкар-Оле, Чебоксарах и Новочебоксарске будут вручены подарки из числа бытовой техники и электроники. Награждение победителей состоится в марте 2019 года.

«Главной задачей акции является поощрение добросовестных и ответственных потребителей, не имеющих задолженности за энергоресурсы, — отметил и.о. директора филиала Марий Эл и Чувашии «Энергосбыт Плюс» Александр Храмков. — Энергетики прикладывают максимум усилий для качественного и надежного обеспечения жителей теплом, и мы ценим, когда наши клиенты ответственно подходят к исполнению своих обязанностей – оплате в срок полученных услуг».

Всего участниками акции стали 1,4 тысяч собственников жилья. Номера лицевых счетов-победителей были определены путем случайного выбора в ходе розыгрыша. Для участия в акции клиентам компании необходимо было до конца декабря 2018 года погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы (в случае ее наличия) и внести досрочный платеж за декабрь вместе с ноябрьским счетом-извещением.

В числе победителей в Чебоксарах лицевые счета: 676400100, 9242925992, 9242932198, 9242108522, 9242998701, 9242948631.

В Новочебоксарске: 9904300100, 9889999000, 9804500100, 9751999000, 9670799000, 9412400100, 9344600100, 9072500100, 8371010100, 8066800100, 8027000100, 7508899000, 6738999000, 6257600100, 6169700100, 5727200100, 5710700100, 5102530100, 4381000100, 4274600100, 4254600100, 4067200100, 3241800100, 2849700100, 2083700100, 2061300100, 2053600100, 2040000100, 1651300100, 1285000100, 582999000, 399900100.

В Йошкар-Оле: 9799000100, 9464999000, 9197400100, 8871000100, 8546100100, 8158700100, 7823300100, 7497500100, 7219600100, 6942999000, 6470200100, 6246900100, 5949999000, 5628700100, 5238400100, 4813999000, 4579000100, 4324010100, 3983700100, 3725799000, 3463500100, 3270799000, 2884000100, 2653899000, 2474300100, 2193200100, 1757999000, 1472400100, 972400100, 679700100, 447700100, 116000100

Напомним, «В Новый год – без долгов!» проводится компанией во всех регионах присутствия «ЭнергосбыТ Плюс». В Марий Эл и Чувашии эта акция состоялась в четвертый раз. Принять в ней участие могли все физические лица-потребители коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения, получающие квитанции за указанные услуги напрямую от «Т Плюс».

О дате и месте проведения торжественного мероприятия победители акции будут уведомлены компанией дополнительно.