Чувашские напитки оценили на престижной выставке в Москве

Вкус и качество — золотое

В феврале копилка достижений известного далеко за пределами республики предприятия «Букет Чувашии» снова пополнилась весомыми наградами. На авторитетной и крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставке продуктов питания «ПРОДЭКСПО-2019» в Москве напитки под брендом «Букет Чувашии» за вкус и качество удостоились высшей награды — золотых медалей.

На 26-й по счету специализированной продовольственной выставке, собравшей в этом году в столичном «Экспоцентре» производителей продуктов питания, напитков и сырья из 69 стран мира, стенд «Букета Чувашии» вызывал живой интерес участников и посетителей выставки. В профессиональной среде чувашские напитки хорошо известны — предприятие из Чебоксар уже много лет участвует в международных выставках и экспозициях, а его продукцию неизменно отмечают дипломами и медалями. Вот и на этот раз «букетовцы» увезли с «ПРОДЭКСПО-2019» сразу три «золота» и диплом лауреата международного конкурса «Лучший продукт-2019».

Высокую награду жюри, в частности, получил квас «Букет Чувашии» «Зимний». «Морозный» вариант этого, казалось бы, традиционного летнего напитка на выставке, к слову, отмечают золотой медалью уже не в первый раз. А предприятие из Чувашии на сегодня, пожалуй, одно из немногих в России, где его выпускают.

В компании «Букет Чувашии», кстати, «зимний» квас производят лишь в холодное время года. От обычного кваса он отличается более плотным, густым «хлебным» вкусом, а потому считается более питательным — в зимнюю стужу как раз то, что нужно. Этот исконно русский напиток на предприятии выпускают по классической традиционной технологии — той, по которой его делали еще в старину. Вода, ржаной и ячменный солод, ржаная мука, сахар-песок, дрожжи — вот и весь его состав.

Популярны у покупателей и другие виды кваса под маркой «Букет Чувашии»: «Хлебный», «Домашний», а летом, когда наступает пора овощей с грядки, — еще и «Окрошечный». «Квас в России популярен в любое время года, — подтверждают на предприятии. — Это наш ответ иностранным «газировкам».

Удостоились наград и другие напитки «Букета Чувашии». В общей сложности «золотой фонд» предприятия по итогам выставки перевалил отметку в более чем 70 медалей высшей пробы. Очередная уверенная победа на конкурсе такого уровня вновь подтвердила лидерство чувашской марки в своей отрасли не только на российской, но и международной арене. Секрет успеха прост, говорят на предприятии: главное — относиться к своему делу с душой и любовью.

Ольга Николаева