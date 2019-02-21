«АККОНД»: Гран-при за высокое качество

С 11 по 15 февраля Чебоксарская кондитерская фабрика «АККОНД» по традиции приняла участие в 26-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2019». На презентабельном стенде, оформленном в традициях европейского стиля, красовались многочисленные новинки и уже хорошо известные бренды кондитерских изделий.

2018 год, год 75-летнего юбилея фабрики, для «АККОНДа» оказался плодотворным: предприятие выпустило более 70 новинок и с гордостью демонстрировало их на крупнейшей Международной выставке.

На дегустационный конкурс «Лучший продукт-2019», ежегодно проводимый в рамках выставки, фабрика представила очередные шедевры кондитерского искусства — пломбирное печенье-сэндвич «ТРИО», плиточный шоколад «АККОНД», «Трюфель» и конфеты «Адель». Наряду с новинками на суд независимой экспертной комиссии была представлена и визитная карточка фабрики «АККОНД» — конфеты на основе суфле из натурального сливочного масла «Птица дивная», не раз отмеченная на многочисленных конкурсах, выставках и дегустациях золотыми медалями.

За отменное качество и оригинальный дизайн исполнения вся продукция получила самую высокую оценку и была удостоена главной награды конкурса — диплома и кубка Гран-при. Получение столь высокой награды и признания на международном уровне для фабрики «АККОНД» — это результат ежедневной и непрерывной деятельности над совершенствованием работы в области качества и безопасности продукции.

Уже сейчас предприятие готовится к переходу на новую высокоуровневую структуру контроля качества ISO 22000:2018, которая вступит в силу в сентябре 2019 года.

В рамках перехода на новую версию работы по международному стандарту качества ISO 22000:2018 прошло обучение руководителей и специалистов, по завершении которого вручили удостоверения по курсу: «Разработка системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в соответствии с требованиями ISO 22000:2018», что поможет более эффективно принимать действия по контролю качества выпускаемой продукции, которая известна не только на территории России, но и за рубежом.

Сегодня аккондовские сладости экспортируются в 25 зарубежных стран, но фабрика продолжает активно работать над открытием новых рынков сбыта и увеличивать долю экспорта в новых направлениях.

На выставке были проведены переговоры и налажены деловые связи с крупными сетями и дистрибьютерами ближнего и дальнего зарубежья по прямым поставкам.

В очередной раз «АККОНД» подтвердил бесспорное качество своей продукции дипломом Гран–при «Лучший продукт», что, несомненно, является результатом кропотливой и напряженной работы команды технологов и кондитеров фабрики. Предприятие успешно закрепило свой успех на выставке «ПРОДЭКСПО-2019» не только главной наградой, но и новыми контрактами с ведущими мировыми дистрибьюторами, ведь «АККОНД» всегда открыт к поиску новых партнеров и расширению географии поставок на федеральном и международном уровне.