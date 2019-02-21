В Чебоксарах открывают выставку чайной посуды

Бабушкин сервиз и любимые чашки горожан

Культура чаепития так разнообразна, что и у художников и музейщиков регулярно появляется желание и вдохновение показать взаимодействие традиций и времен в этом ежедневном ритуале. Завтра, 22 февраля, в Чувашском художественном музее открывается выставка, рассказывающая о том, каким мы видим чаепитие сегодня.

Для названия рассказа о чайной посуде и чаепитии организаторы выбрали панаграмму «Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю», что так подошла к теме экспозиции. Предложение, придуманное неизвестным программистом для демонстрации шрифтов, содержит в себе, как и все панаграммы, все буквы алфавита. В ЧГХМ и этим словно ненавязчиво намекают, что стремились показать как можно больше из того чайно-керамического арсенала, что имеется на сегодня в Чебоксарах.

В культуре чаепития намешано много традиций, которые берут начало еще в середине 18 века, когда чай появился в России и сразу очень полюбился всем, от рабочих и мещан до купцов и дворян. А сколько в эту культуру пришло в советское время и с многонациональных окраин большой страны! Восток и Европа, Индия и Кавказ — все смешалось в одной чашке чая.

На выставке три раздела. Первый, это, конечно, исторические корни русского чаепития. С кузнецовским фарфором, гжельской керамикой, чайными коробами, резной мебелью и вышитыми полотенцами. Второй составляет керамика современных художников Чувашии, как опытных и именитых, так и совсем молодых. А в третьем — чайная посуда из личных коллекций горожан.

«Готовясь к выставке, я идентифицировала «предметы былой роскоши», которые от сердца отрывали наши горожане, — рассказывает ее куратор Мария Готлиб. — Совсем не удивляет, что среди них много изделий Ленинградского фарфорового завода: нежные чашечки и блюдца из костяного фарфора, расписанные тончайшими одуванчиками, кого угодно возьмут за душу. Но вот что меня удивило — ЛФЗ (ныне опять переименованный в Императорский) и по сей день выпускает посуду по формам 60-70 годов. И если захочешь, запросто можно восполнить разбитую тарелочку от сервиза, за которым бабушка четыре часа стояла в очереди и последний оторвала с руками».

Выставка не будет тихо стоять и ждать лишь милостивого взгляда от публики. Каждую субботу в этом пространстве будут проходить интересные встречи и мероприятия.

Уже 23 февраля в рамках выставки состоится лекция-экскурсия «Чай с полотенцем» с разговором о том, как пили чай в начале прошлого века, и даже с пробой того, как это было на вкус. Дальше — больше. 2 марта откроется ярмарка авторской чайной керамики и состоится мастер-класс по каллиграфии и изготовлению открыток. А 9 марта гостей музея ждет китайское чаепитие с чайным клубом «Заварка» и мастер-класс от Александра и Александры Ермаковых.

Фото: Чайная посуда тоже может быть произведением искусства.