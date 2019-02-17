В память о войне в Афганистане в Чебоксарах возложили цветы

15 февраля в России отмечают годовщину полного вывода советских войск из Афганистана. В этот день ровно 30 лет назад мост через Амударью пересекла последняя колонна военной техники. Генерал-лейтенант Борис Громов стал последним советским военнослужащим, переступившим по Мосту Дружбы границу двух стран.

В той войне участвовали более полумиллиона советских солдат, 14 тысяч из них погибли.

В память об этом в Чебоксарах в мемориальном комплексе «Победа» возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам. В торжественной церемонии приняли участие заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ, участник афганской войны Владимир Филиппов, председатель правления Чувашского отделения Союза ветеранов Афганистана Игорь Кашаев, воины-афганцы, жители города.

Во вступительном слове председатель правления Игорь Кашаев рассказал, что чувашская делегация из 39 человек отправилась в Москву на встречу в Большом кремлевском дворце. На Поклонной горе они также возложат цветы.

Заместитель главы администрации города, ветеран афганской войны Владимир Филиппов, служивший в Афганистане в 1985-1987 годах, также поздравил всех собравшихся с 30-й годовщиной окончания боевых действий в Республике Афганистан.

«Мы сегодня отдаем дань уважения павшим боевым товарищам и солдатам, вернувшимся с войны живыми. Низкий поклон родителям, у которых война отняла сыновей и дочерей. Желаю всем здоровья, добра и самое главное — мирного неба над головой», — отметил он.

После торжественных слов собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением цветов.