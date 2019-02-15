С января 2019 года перепланировка квартир осуществляется по новым правилам

С 8 января этого года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ в части вопросов переустройства или перепланировки помещений в многоквартирных домах.

Ранее Жилищный кодекс РФ регулировал переустройство и перепланировку только жилых помещений в многоквартирном доме. На законодательном уровне процедура переустройства, перепланировки нежилых помещений в МКД не определялась. Теперь порядок перепланировки помещений стал един как для жилых, так и нежилых помещений, пояснили специалисты Управления Росреестра по Чувашии.

Список документов, представляемых в орган местного самоуправления для согласования переустройства или перепланировки, дополнен протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Он требуется, если указанные выше действия невозможны без присоединения или использования части общего имущества в МКД. В протоколе должно быть отражено согласие всех собственников помещений.

Если вы провели перепланировку в помещении, то эти изменения обязательно нужно отразить в Едином государственном реестре недвижимости. Какие документы потребуются? Заявление о кадастровом учете и технический план. Госпошлина за учет изменений в ЕГРН не уплачивается. Документы можно подать в любом офисе МФЦ. В управлении обращают внимание: технический план помещения готовит кадастровый инженер на основании документов, подтверждающих законность перепланировки (ее проект и акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение перепланировки помещения).