В Чебоксарах проходит голосование по выбору территорий для благоустройства

Среда с комфортом

Территория, прилегающая к храму Рождества Христова, аллея искусств в новоюжном районе, сквер возле ДК «Салют»… Эти и еще 12 объектов включены в список для голосования, проходящего сейчас на портале «Открытый город». Чебоксарцам предстоит выбрать, какие из них будут благоустроены в юбилейном для города 2019 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Участие горожан в принятии решения о благоустройстве тех или иных общественных пространств является обязательным условием приоритетного федерального проекта, напоминают в администрации города. Из предложенных в перечне 15 пунктов участникам «виртуальных выборов» необходимо отметить три. Продлится голосование до 20 февраля, на вчерашний день в нем приняли участие более 560 чебоксарцев.

Онлайн-голосование по комфортной среде в Чебоксарах, кстати, проводится впервые. Два года назад объекты для благоустройства определяли на встречах с населением, проводившихся в рамках проекта «Открытый город». После изучения общественного мнения были выбраны три площадки: сквер имени К.В. Иванова, территории у Дома мод и у ТЦ «ОВАС». Общий объем средств на их благоустройство, поступивших в 2017 году из федерального, регионального и муниципального бюджетов, составил 196,1 млн рублей.

В прошлом году общественные территории для благоустройства чебоксарцы выбирали в Единый день голосования, 18 марта. Больше всего голосов тогда набрали проекты по благоустройству Кадетского сквера, реконструкции территории у торгового центра «Шупашкар» и Московской набережной. На реализацию трех проектов из консолидированного бюджета было выделено 131,2 млн рублей.

По данным управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар, в этом году ожидаемый объем финансирования составит 157,4 млн рублей. А если какие-то из облюбованных вами проектов не наберут нужного числа голосов, не стоит огорчаться — проект по комфортной городской среде продлится до 2022 года.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Кадетский сквер, ставший одним из победителей голосования в прошлом году, есть и в списке нынешнего года. В рамках второго этапа благоустройства планируется расширить территорию сквера, выложить ее брусчаткой и плиткой, установить новые игровые площадки и так далее.