«Безрогие» троллейбусы вышли на обкатку в Чебоксарах

Скоро они свяжут центр города и Садовый микрорайон

«По Гагаринскому мосту едет безрогий троллейбус», — в последние два дня такие сообщения нередко можно услышать из раций чебоксарских автобусников. В город поступили три троллейбуса-электробуса и уже вышли на обкатку по маршруту № 10 «Железнодорожный вокзал – микрорайон Садовый». Сегодня вместе с представителями столичной администрации в «безрогом» проехались и журналисты.

Новое транспортное средство способно как питаться энергией от контактной сети, так и передвигаться автономно, за счет аккумуляторов – именно поэтому оно и будет ездить в Садовый, где проводов для троллейбусов нет. Там с отрывом от сети, на аккумуляторах, придется проезжать чуть больше пяти километров.

Всего, рассказал директор Чебоксарского троллейбусного управления Александр Каныгин, на маршрут планируется выпустить пять машин. Три есть, еще две должны поступить в Чебоксары в течение февраля. Ну а за рулем троллейбусов нового поколения будут ездить, по его словам, «самые достойные и дисциплинированные водители».

Один из тех, кого сочли таковым — Алексей Димитриев, он водит чебоксарские троллейбусы вот уже восемнадцать лет. Был его жизни и опыт вождения «безрогого» транспорта в Москве, поэтому новинка ему не в диковинку. «Хороший троллейбус, да и маршрут прекрасный», — говорит он. Коллега Алексея, Владимир Тарасов, чуть более разговорчив. «Удобные, легкие, с более плавным ходом, — нахваливает он машины. – Большое преимущество – автономность, позволяющая объехать, например, место ДТП. И пассажирам удобно, теперь не нужно подниматься по ступенькам – в салон попадаешь, просто шагнув с улицы. Также можно регулировать высоту кузова и проезжать на автономном ходу до пятнадцати километров. Посмотрим, как троллейбус покажет себя в деле».

…Часть пути электробус проехал на штангах (так профессионалы называют «рога»), а затем водитель спустил эти штанги нажатием одной кнопки: дальше продолжили движение независимо от контактной сети. На «безрогое» чудо заглядывались и водители едущих рядом машин, и люди на остановках. «Эх, нам бы и в Чапаевский еще один маршрут», — прокомментировала ждущая своего транспорта женщина.

Довольно быстро объехав Садовый (теоретически без штанг троллейбус может развить скорость до семидесяти-восьмидесяти километров в час), электробус вернулся на перекресток Фучика-Богдана Хмельницкого. Надо было снова подключиться к сети. И тут журналисты поняли, наконец, всю суть слова «обкатка». Не с первого раза получилось у водителя нового транспортного средства попасть штангой в «ловушку» (устройство, размещенное на контактной сети), не сразу получалось объехать эту «ловушку» и водителям обычных троллейбусов – у многих из них «рога» соскакивали… «Ничего, на то и обкатка!» — не унывали сотрудники троллейбусного управления.

Без пассажиров электробусы проездят около недели – за это время водители привыкнут к необычной для нашего города технике, будут выявлены возможные технические проблемы.

Фоторепортаж Максима Васильева: