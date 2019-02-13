Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал интервью информационному порталу Russianlevels 2.0

Крепкий хозяйственник. Прилежный семьянин. Управленец. Эти качества должны быть неотъемлемым свойством любого руководителя, особенно того, кто управляет целым регионом – особенно таким как Чувашия – республикой с необъятным потенциалом. Наш герой – Михаил Игнатьев именно такой. Энергичный. Сильный. Надежный. Тот кто должен вести за собой.

Этим интервью мы открываем цикл интервью с высшим эшелоном российского общества – губернаторами и главами республик, министрами, крупными бизнесменами и блестящими учеными.

Михаил Васильевич Игнатьев — российский государственный деятель.Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. Михаил Игнатьев родился в деревне Малые Торханы Чувашской АССР в чувашской семье. В 1981 году Игнатьев окончил Чебоксарский энергетический техникум по специальности «Электрические сети и системы». 1981—1983 — проходил действительную военную службу в рядах Советской Армии. После службы Игнатьев устроился электромонтёром по ремонту электрооборудования 4 разряда в ПО «Химпром»(Новочебоксарск). Но затем он решил посвятить себя сельскому хозяйству, став председателем колхоза «Прогресс» (февраль 1987 года). В 1990-м году Игнатьев окончил Чувашский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». В ноябре 1992 года Игнатьев возглавил АОЗТ «Прогресс» Чебоксарского района. В период с 1990 по 1994 года являлся депутатом Чебоксарского районного Совета народных депутатов. В декабре 1996 года Игнатьев назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашской Республики. В июле 1999 года был избран главой самоуправления Чебоксарского района. Защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных наук по теме «Влияние удобрений на агрохимические показатели плодородия почв Чувашской Республики» В январе 2002 года он стал первым заместителем Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министром сельского хозяйства Чувашской Республики С 6 мая 2004 года — заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр сельского хозяйства Чувашской Республики 21 июля 2010 года был выдвинут Президентом РФ Д.Медведевым на пост Президента Чувашской Республики

Сыдып Бальдруев(С.Б) – Сегодня мы в гостях у Михаила Васильевича Игнатьева (М.В) – государственного деятеля, прошедшего путь агронома, механизатора, не понаслышке знающего что такое тяжкий труд сельчанина. Михаил Васильевич, расскажите, пожалуйста, о своём жизненном пути, о том, как вы стали губернатором, как вам удалось этого достичь.

М.В. Спасибо за вопрос и за ваши комментарии. Всю биографию мою уже рассказали (смеется –russianlevels.ru). Касаясь карьеры – в жизни никогда не мечтал, что когда-то стану руководителем региона или по-другому – стану слугой народа своей родной Республики. На самом деле, наверное, этому помогло просто трудолюбие. Родители с детства воспитывали в труде, делали всё возможное, чтобы я получил качественное образование и после всего того, как это было сделано родителями, дальше, наверное, я сам уже свои внутренние, духовные силы и лучшие, добрые и созидательные намерения направил на самореализацию.

Касаясь того, чего достигли, чего не достигли. Всегда мы общаемся с народом, советуемся с народом. Те государственные программы, которые принимаем, всегда обсуждаем с народом, чтобы эти программы на самом деле дали эффект повышения качества жизни жителей Чувашской Республики. Мне не стыдно перед народом потому, что я свои недоработки, когда они есть, признаю. И когда люди говорят, что мы недорабатываем, я говорю, что мы должны соответствовать всем тем требованиям. Мы принимаем определённые управленческие структурные решения, и наши решения должны быть очень справедливыми, должны влиять на развитие реального сектора экономики, должны отражаться на повышении качества жизни. Здесь никакого обмана никогда не было и не будет.

(С.Б) Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, вы уже 2 срока находитесь на губернаторском посту. Это говорит о том, что народ оказывает вам большую поддержку. Не могли бы вы рассказать об успехах предприятий, находящихся у вас в регионе.

М.В. За последние 4 года мы постоянно присутствуем в рейтинге оценки конкурентной среды делового климата и 4 года подряд Чувашская Республика по эффективности работы органов власти входит в число 10 лучших регионов Российской Федерации. Это очень важно. Мы используем механизмы риск-ориентированного подхода. Поддерживаем наших предпринимателей, даём возможность открывать производство и работать. Это очень важно. Касаясь внешнеторгового оборота, это тоже наша сильная сторона, динамика растёт, наши предприниматели работают с 96 странами мира. По прошлому году внешнеторговый оборот составил 550 миллионов долларов. Экспортная составляющая динамики растёт лучше, чем импорт. Это как раз говорит о том, что мы правильно подходим к выполнению задачи, поставленной президентом Российской Федерации. Касаясь ключевых показателей – растёт количество долгожителей, растёт количество многодетных семей. У людей, проживающих на территории Республики, улучшается здоровье. Могу подчеркнуть, что по экологической безопасности мы находимся в десятке лучших регионов Российской Федерации. Могу сказать, что с учётом уклада жизни народа Чувашии, духовно-нравственных ценностей, с учётом семейных ценностей, по низкому уровню разводов Республика занимает 7-8 место среди 85 субъектов Российской Федерации.

Наши слабые стороны – это низкая производительность труда и низкий уровень заработной платы. 27 тысяч рублей по прошлому году – это даже не 500 долларов по сегодняшнему курсу. Для молодёжи это недостаточно. Нужно больше работать с предпринимательским сообществом, чтобы они, идя на риски и беря на себя ответственность, открывали новые производства. Высокая производительность труда позволит увеличить заработные платы. Хотя отдельные предприятия, отдельные работодатели сегодня платят в 2-3 раза больше, чем в среднем по Республике.

(С.Б). Михаил Васильевич, сегодня мы общались с Дмитрием Кобылкиным, Министром природных ресурсов, в связи с этим поводу экологии хотел бы вас спросить. Как в республике обстоят дела с экологической ситуацией, с такой актуальной проблемой как мусор?

(М.В.) Дмитрия Николаевича я знаю по работе губернатором Ямало-Ненецкого округа. Он знает нас. У нас лучшие практики. Это ввод в эксплуатацию полигона для хранения твёрдых коммунальных отходов на принципах государственно-частного партнёрства. Мы создали перспективу на 50 лет для хранения по всем СанПиН требованиям, по всем требованиям природоохранного законодательства. Второе – мы сделали реконструкцию биологически-очистительных сооружений. Мы сократили в 100 раз объёмы иловых осадков. Мы их сушим, гранулируем, сжигаем и экономим электроэнергию. И никаких неочищенных сбросов в Волгу сегодня биологически-очистные сооружения(БОС) не производят. БОС обслуживает 2 города – Чебоксары и Новочебоксарск, а это 625 тысяч населения плюс все юридические лица, это больше половины юрлиц, предпринимателей, которые работают в этих 2 городах. Мы модернизировали водоканал города Чебоксары, который в летний и зимний период времени полностью обеспечивает качественной питьевой водой.

Почти 4 этажа закопано в землю и по замкнутому циклу, вода из Волги очищается и никаких неочищенных сбросов в Волгу не производится. Можете приехать, проверить. У нас были эксперты, депутаты Госдумы. Были даже провокаторы, которые хотели сказать, что это всё неправда, это всё ложь. Абсолютно убедились в том, что никакой ржавой воды там нет. То есть, 3 проекта мы реализовали. 4 проект, который мы реализовали за последние годы – это проект этнической Чувашии. По Волге мы сделали благоустроенную территорию для прогулок расстояние 5 километров, велосипедные дорожки, где люди сегодня в летний период времени, находясь на пляже играют в футбол. В этом году будем создавать открытые площадки по самбо. Триатлон востребован. Тем самым на этой территории очень хорошо развивается инфраструктура для тех, кто любит спорт, кто любит плавать.

Очень важно – на расстоянии 5 километров использованы все современные, инновационные технологии по очистке ливневых стоков, которые раньше с уклоном к Волге всё стекала и даже не совсем чистая вода с речки сегодня полностью очищается. На расстоянии 5 километров мы обеспечили очистку стоков ливневой канализации.

В перспективе нужно ещё многое сделать потому, что сейчас мы участвуем в программе «Чувашия – сердце Волги». На днях принято соответствующее решение, и мы на 3 года получаем ещё 1 миллиард 800 миллионов рублей для развития туризма, создания благоприятной среды, соблюдения всех мер безопасности по экологическим вопросам.

Экологическая безопасность – приоритет нашей государственной политики. Я благодарен Министерству Природных Ресурсов Российской Федерации потому, что мы участвовали в Федеральной программе, сделали рекультивацию старой, исторической свалки, куда 60 лет вывозили твердые коммунальные отходы, выделялся газ метан и все остальные неприятные запахи. В этом году мы полностью завершаем и историческая проблема будет снята. Это будет благоустроенная территория площадью 30 гектаров, где был полигон. Тем самым Чебоксары будут развиваться по агломерации, никто не будет даже помнить, что где-то там был полигон. Это мы сделали, огромные деньги вложили, 360 миллионов рублей. Всё это для людей, всё это во благо людей нашей любимой Российской Федерации.

(С.Б) Спасибо вам огромное за интервью!

Сыдып Бальдруев, Москва 2019

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