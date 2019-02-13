Прокуратура выявила нарушения в работе ибресинских перевозчиков

В ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом прокуратура Ибресинского района выявила нарушения в деятельности двух перевозчиков — индивидуальных предпринимателей.

Установлено, что они не разработали планы мероприятий по подготовке транспортных средств к безопасной эксплуатации, не было графиков проведения техобслуживания автотранспорта и соответствующих журналов учета. Кроме того, водительский состав перевозчиков не был обеспечен расписанием движения по маршрутам регулярных перевозок и схемой маршрутов с указанием опасных участков.