Состоялась рабочая встреча Михаила Игнатьева и Владимира Мединского

8 февраля состоялась рабочая встреча Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева и Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского.

Глава Чувашии проинформировал федерального министра об основных направлениях развития культуры в регионе. Он сообщил, что в 2019 году на развитие культуры и искусства в республике выделено 2,6 млрд рублей, что на 4,4% больше уровня прошлого года.

В рамках исполнения майских указов Президента России Владимира Владимировича Путина средняя заработная плата работников учреждений культуры с 2012 года увеличена в 2,6 раза и составила в 2018 году 24 326 рублей.

«За 2016-2018 годы введены в эксплуатацию 12 новых сельских домов культуры, 15 кинозалов, включая районные центры, отремонтировано и модернизировано 143 учреждения. По оценке федерального центра и результатам различных опросов мы находимся на 11 месте по востребованности этих учреждений у населения», – рассказал Михаил Игнатьев.

В этом году в рамках федерального проекта «Местный Дом культуры» на капитальный ремонт и модернизацию учреждений культуры направляется 828,6 млн рублей. В 2019 году планируется открыть 6 домов культуры, 3 кинозала, отремонтировать и модернизировать 52 учреждения.

Глава республики поблагодарил Владимира Мединского за поддержку, оказанную проекту «Этническая Чувашия».

Стороны обсудили и другие вопросы, связанные с государственной политикой в сфере культуры.