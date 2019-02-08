Михаил Игнатьев принял участие в работе XI форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

Чем больше сильных компаний, тем устойчивее экономический рост

6 февраля Михаил Игнатьев в Москве принял участие в работе XI форума Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии. Ключевая тема встречи — обсуждение роли, которую представители предпринимательского сообщества могут сыграть в достижении национальных целей, поставленных перед страной в майском указе Президента России.

Перед участниками пленарного заседания выступил Владимир Путин, подчеркнувший большое значение бизнеса в решении стратегических задач. «Именно предпринимательская инициатива создает рабочие места, а значит, обеспечивает повышение зарплат и доходов миллионов наших граждан. И чем больше динамичных, сильных компаний как в традиционных, так и в еще только формирующихся отраслях, тем устойчивее будет наш экономический рост. А он нужен прежде всего для того, чтобы страна богатела, чтобы повышались достаток и качество жизни граждан», — сказал Владимир Путин.

По окончании пленарного заседания, отвечая на вопросы журналистов, Михаил Игнатьев подчеркнул важность поднятых в ходе форума тем, касающихся взаимодействия власти и бизнеса для достижения национальных целей. При этом он отметил, что в Чувашии налажено эффективное взаимодействие органов власти с бизнесом.

«Мы постоянно встречаемся, стараемся получить обратную связь. Есть отдельные вопросы, которые мы должны разрешать, и когда бизнес-сообщество к нам обращается, мы всегда реагируем. Стараемся находить понимание. В этом отношении сегодня мы получили много полезной и важной информации, которая значима для власти и бизнеса», — сказал Глава республики.

Также Михаил Игнатьев принял участие в тематической сессии «Инвестиционный климат 2.0: новая среда для человека и бизнеса». Он выступил с информацией о достижениях Чувашской Республики в повышении качества жизни и улучшении инвестклимата.

Не имея стратегических ресурсов, Чувашия уже давно взяла курс на создание инновационно ориентированной экономики и развитие через инвестиции в человеческий капитал. Сегодня каждое четвертое предприятие республики и каждый восьмой рубль отгруженной продукции — это результат внедрения инноваций, новых подходов к профессиональной ориентации, целенаправленной подготовки высококвалифицированных рабочих кадров.

Глава Чувашии обратил особое внимание, что органы власти республики совместно с бизнес-сообществом могут еще многое сделать для развития социальной сферы и повышения благополучия жителей региона. «Реализация экономических задач бизнеса напрямую зависит от качества жизни, настроения, социального самочувствия сотрудников, работников организаций и предприятий и их семей, уверенности в завтрашнем дне. Из бытовых вещей складывается благополучие для всех», — отметил Михаил Игнатьев.