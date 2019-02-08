Центробанк отмечает снижение оборота фальшивых купюр

Количество денежных фальшивок в стране в 2018 году сократилось на 15%.

Всего за этот период в банковской системе было обнаружено 38504 поддельных денежных знака. Традиционно чаще всего подделываются банкноты крупных номиналов — пятитысячных купюр выявлено 27763. Тогда как фальшивых тысячных было обнаружено 9310, что почти в два раза меньше показателя предыдущего года.

Доля новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей в общем количестве подделок незначительна. При этом все они низкого качества, изготовлены на цветных принтерах. Наибольшая доля обнаруженных поддельных денежных знаков — в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, суммарно 71,2%.

Практически не изменилось число фальшивых купюр иностранных государств: 2579 штук против 2590 годом ранее. Большая часть пришлась на доллары США (2352 штуки). Были также обнаружены поддельные евро, китайские юани, фунты стерлингов Соединенного Королевства. Об этом сообщает пресс-служба Центробанка России.