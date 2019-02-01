Обнаруженные в багажнике овцы оказались украденными с частной фермы

Январской ночью на участке автодороги «Чебоксары-Сурское» в Красноармейском районе внимание инспекторов ДПС межмуниципального отдела «Цивильский» привлекла легковая машина с занесенными снегом госномерами.

Решили остановить и в багажнике обнаружили двух овец. Водитель и пассажир не смогли объяснить, откуда овечки и куда путь держат. Позже выяснилось, что живность украли с территории частной фермы в деревне Таныши. Овец вернули фермеру. А неоднократно судимый за кражи житель этой деревни задержан. Второй, чебоксарец, под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.