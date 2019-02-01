На городской маршрут №52 вышли белорусские МАЗы

Автобусы прибавляют в объеме, а троллейбусы прячут «рога»

Автобусы средней вместимости, заступившие 29 января на городской маршрут № 52, чебоксарцам пришлись по душе. Теперь от улицы Сапожникова до Заовражной курсируют белорусские МАЗы.

Правда, по словам горожан, ранним утром автобус приходится ждать долго, притом что интервал движения составляет в пиковые часы 10 минут, в остальное время — 15 минут. Терпеливые пассажиры надеются, что недочеты в работе маршрута временны, пока водители не привыкнут к новому маршруту и графику, и вероятно, уже к следующей неделе горожане не будут испытывать неудобств. В администрации Чебоксар сообщили, что контролируют соблюдение перевозчиком условий контракта, главное из которых — выдерживать интервал и перевозить пассажиров — на сегодняшний день соблюдается.

Кстати, эти МАЗы не вновь прибывшие, а поступившие еще в декабре. Перевозчик «Крокус-авто» временно обкатывал их на 46-м маршруте «Новые Лапсары — микрорайон «Финская долина». Поскольку предыдущая компания «Коммерческие маршрутные перевозки», с которой изначально был заключен контракт, не заступила с 1 декабря на обслуживание этого маршрута. И теперь она в списке недобросовестных поставщиков. Но в связи с тем, что у «Крокус-авто» 29 января наступил срок исполнения контракта по 52-му маршруту, он перевел туда автобусы с 46-го маршрута, объяснили в администрации Чебоксар. Пассажиры последнего теперь будут ездить, предположительно, на ПАЗах до проведения основного аукциона — его объявят до конца первого квартала.

В ближайшее время на автобусы средней и большей вместимости должны перейти также перевозчики по маршрутам № 33, 35, 42. Пополняется и парк городского электрического транспорта. В Чебоксары прибыли уже три «безрогих» троллейбуса на автономном ходу. Всего их на новый 10-й маршрут заступит пять.

МЕЖДУ ТЕМ 30 января завершилось голосование на сайте Минтранса республики по вопросам изменения маршрутов 101с и 270, курсирующих между Чебоксарами и Новочебоксарском. Напомним, по новым схемам 101с, отправляясь из столицы Чувашии, должен ехать через улицу М. Павлова, а не через остановки «Ахазова» и «Кооперативный институт», а 270-й не будет заезжать на ряд чебоксарских улиц Южного поселка. 371 респондент участвовал в голосовании по новой схеме движения 101с, 376 человек оставили свое мнение по 270-му маршруту. И в том, и другом вопросе большинство опрошенных были против изменений: в первом — 68%, а во втором — 80%. Поступали также обращения на электронную почту. Однако в целом количество участников обоих опросов оказалось весьма незначительным, прокомментировали в Минтрансе, поэтому за основу данное голосование приниматься не будет. «Безусловно, мнение граждан учтем, но окончательное решение будет принято с учетом и многих других факторов», — сказали в ведомстве.

Фото gcheb.cap.ru: В новеньком автобусе, вмещающем до 72 пассажиров, просторно и комфортно. Если, конечно, он приходит вовремя.