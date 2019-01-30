Пенсионерка перечислила экстрасенсу 143 тыс. рублей, чтобы устроить внучкам личную жизнь

85-летняя пенсионерка увидела в телепередаче про экстрасенсов контактный телефон одной из чародеек и решила обратиться к ней за помощью.

Женщина-экстрасенс пообещала помочь выдать замуж обеих внучек пожилой женщины, разумеется, после внесения определенной платы. В результате в течение нескольких дней пенсионерка перевела злоумышленнице более 143 тысяч рублей. После чего обратилась в отдел МВД России по городу Новочебоксарск.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность подозреваемой.