Пенсионерка перечислила экстрасенсу 143 тыс. рублей, чтобы устроить внучкам личную жизнь

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineОдин комментарий

85-летняя пенсионерка увидела в телепередаче про экстрасенсов контактный телефон одной из чародеек и решила обратиться к ней за помощью. 

Женщина-экстрасенс пообещала помочь выдать замуж обеих внучек пожилой женщины, разумеется, после внесения определенной платы. В результате в течение нескольких дней пенсионерка перевела злоумышленнице более 143 тысяч рублей. После чего обратилась в отдел МВД России по городу Новочебоксарск.

Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает личность подозреваемой.

Опубликовано: 30 января 2019 г.

Один Ответ

  1. Ого, какие богатые пенсионерки в Чувашии!

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