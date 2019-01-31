АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ

глава администрации г. Чебоксары

«Благодаря работе всей команды под руководством Главы региона, Кабинета министров, Министерства культуры, подразделений администрации Чебоксар два объекта туристического кластера «Чувашия – сердце Волги» прошли в финал конкурсного отбора для включения в федеральную программу Ростуризма. Это реконструкция Красной площади и залива и реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря. Наша задача — получить заключение экспертизы и до 7 февраля представить документы в Ростуризм для подписания соглашения. После этого у нас появится реальная возможность реализовать эти проекты на территории города в 2019-2021 годах».