С 1 января 2019 года юридические лица будут платить налоги по кадастровой стоимости

Минюст Чувашии ежегодно формирует перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется исходя из кадастровой стоимости.

Такой перечень создается по сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Напомним, в Чувашии налог на имущество физических лиц определяется исходя из кадастровой стоимости с 1 января 2016 года. А с 1 января нынешнего года такая схема налогообложения начнет действовать в отношении имущества юридических лиц.

Для равномерной налоговой нагрузки на предпринимателей Закон Чувашии от 28.09.2017 года утвердил критерии налогообложения объектов недвижимости исходя из кадастровой стоимости площадью от 1000 кв. м.

Налог с первого января будет начисляться по результатам новой государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, земель промышленности и иного специального назначения, проведенной в республике в 2018 году. В том же году они утверждены постановлением Кабинета министров Чувашии. Кадастровую оценку, как уже сообщала «СЧ», проводит бюджетное учреждение «Чуваштехинвентаризация» регионального Минюста.

Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2019 год, размещен на официальном сайте Минюста. В него включены 2827 объектов недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц.

Сейчас министерство формирует предварительный перечень на 2020 год — на основании данных кадастровой палаты Росреестра по Чувашии и информации органов местного самоуправления. Он также будет размещен на сайте Минюста.

В случае несогласия с включением или невключением объектов недвижимого имущества в предварительный перечень их собственники вправе до 1 марта этого года направить в Минюст соответствующее обращение — предусмотрен механизм рассмотрения таких претензий.