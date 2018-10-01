1 октября в Чувашии начинают действовать новые тарифы на вывоз мусора

Чувашия вошла в десятку регионов со стопроцентной готовностью к переходу на новые стандарты обращения с твердыми бытовыми отходами.
С сегодняшнего числа плата за обращение с ТКО выводится в отдельную строку квитанции на оплату услуг ЖКХ.
В Чувашии утверждены нормативы накопления коммунальных отходов из расчета 2,02 куб. м в год на одного проживающего, что соответствует среднему показателю по ПФО. Установленный тариф составляет 442,22 рубля за куб. м или 74,44 руб. с одного человека в месяц.
Региональным оператором по итогам конкурса назначено ООО «МВК «Экоцентр», которое и будет заниматься организацией деятельности по обращению с ТКО на территории республики в течение 10 лет, отвечая за весь цикл обращения с отходами.
3 Ответы
Надо взимать плату за вывоз мусора с тех, кто рассовывает рекламу в почтовые ящики. жильцы не виноваты.
Я со своим доходом 20 тыс. руб. в месяц, даже при большом старании, не в состоянии за год набрать 2,02 куб.м. мусора.
Семья из 4 человек выносит не более 1-го ведра мусора (это 0,01 куб.м.) За год получается не больше 3,65 куб.м, а заплатить должны за 8,08 куб.м.
Это СПРАВЕДЛИВО ?
Что за бред?как вы будете считать тех, кто по прописке не живёт ,и малолетних детей?