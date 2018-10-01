1 октября в Чувашии начинают действовать новые тарифы на вывоз мусора

Чувашия вошла в десятку регионов со стопроцентной готовностью к переходу на новые стандарты обращения с твердыми бытовыми отходами.

С сегодняшнего числа плата за обращение с ТКО выводится в отдельную строку квитанции на оплату услуг ЖКХ.

В Чувашии утверждены нормативы накопления коммунальных отходов из расчета 2,02 куб. м в год на одного проживающего, что соответствует среднему показателю по ПФО. Установленный тариф составляет 442,22 рубля за куб. м или 74,44 руб. с одного человека в месяц.

Региональным оператором по итогам конкурса назначено ООО «МВК «Экоцентр», которое и будет заниматься организацией деятельности по обращению с ТКО на территории республики в течение 10 лет, отвечая за весь цикл обращения с отходами.