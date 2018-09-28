ВАЛЕНТИН ТРИЩЕНКО,

председатель Алюминиевой ассоциации

«В настоящее время для алюминиевой отрасли необходимо развитие глубокой переработки, и мы видим готовность Чувашии к активной работе. Мы видим и высокую заинтересованность предприятий республики в расширении потребления и изготовления изделий и всевозможных конструкций из алюминия. Сегодня в России глубокой переработке алюминия придается огромное значение. Это особенно важно в связи с задачами, которые стоят перед промышленностью в рамках импортозамещения и снижения импортозависимости».

(Из беседы с Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым)