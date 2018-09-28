Врач лечебного учреждения ФСИН незаконно отпустил заключенного на свободу

В Чебоксарах оглашен приговор в отношении бывшего начальника — врача лечебного учреждения, подведомственного ФСИН России, признанного виновным в халатности.

Как установлено СУ СКР по Чувашии и Калининским районным судом Чебоксар, в июне прошлого года начальник больницы грубо нарушил нормы действующего порядка освобождения осужденных от наказания. Он ошибочно полагал, что у одного из заключенных, в 2013 году приговоренного к 9 с половиной годам лишения свободы за убийство, прогрессирует внутричерепная гематома.

Отметим, имевшаяся у заключенного травма не препятствовала дальнейшему отбыванию им назначенного срока. Однако медработник ограничился только личным осмотром осужденного, без проведения его полного медицинского обследования с изучением необходимой документации. И как председатель созданной им комиссии поставил подпись под заключением (сам его и вынес), из которого следовало, что у осужденного имеется травма центральной нервной системы с выраженными стойкими явлениями очагового поражения мозга, которая препятствует отбыванию им наказания.

В тот же день на основании этого медицинского заключения суд вынес постановление об освобождении обитателя колонии от дальнейшего отбывания наказания по причине болезни. А не отбытый срок составлял еще более пяти лет…

Суд приговорил за халатность начальника-врача к штрафу в 50 тысяч рублей. Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Чувашии. Не исключено, что эта история будет иметь продолжение в случае кассационного обжалования приговора после его вступления в силу.