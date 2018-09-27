Короткой строкой

В ЦИВИЛЬСКОМ РАЙОНЕ снижается потребление алкоголя. На недавнем заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений врач-психиатр-нарколог Зоя Юсова доложила: «По состоянию на 1 сентября число больных, имеющих проблемы с потреблением алкоголя, составило 413 человек, что меньше на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 100 женщин, несовершеннолетних не зарегистрировано».

В АЛАТЫРЕ в рамках программы «Безопасный город», реализующейся с 2010 года, скоро установят еще три камеры видеонаблюдения. Таким образом, за порядком на улицах будут следить 33 таких прибора.

В ШУМЕРЛЕ прошло выездное совещание по вопросу предотвращения заиливания Сурского водозабора. Рассмотрены пути решения проблемы, которые должны стабилизировать положение с обеспечением шумерлинцев питьевой водой.

В БАТЫРЕВСКОМ РАЙОНЕ собрались на ежегодную встречу члены региональной общественной организации Товарищество офицеров «Сыны Отечества» — выходцы из Чувашии. В ней состоят 27 генералов и адмиралов, более 40 докторов наук, Герои России, летчики-космонавты, олимпийские чемпионы и чемпионы мира.