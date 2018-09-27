Зубриха из новочебоксарского зоопарка оказалась в положении

Еще в середине лета из Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника имени Михаила Заблоцкого в зоопарк Ельниковской рощи прибыла самка европейского зубра. Величественная особа оказалась в положении.

Напомним, это уникальное животное находится под угрозой исчезновения. Его численность к началу XXI века составляла всего около 200 особей.

Всемирный фонд дикой природы реализует программу по созданию вольноживущей популяции зубров в лесах европейской части России и уже организовал несколько завозов зубров из Европы. Некоторых из них после передержки выпустили в природу, а наиболее генетически ценных оставили в питомниках для обновления крови, разъяснили нам сотрудники новочебоксарского парка. Поэтому появление такого бесценного животного в зооуголке считают большим событием, а заботу о нем — очень ответственным делом.

Назвали новую обитательницу Ельниковской рощи Муланой. На днях она родила чудесного зубренка. К новорожденному мама пока никого не подпускает, поэтому специалисты зоопарка еще не определили его пол. Однако постоянные посетители, обрадованные неожиданной новостью, уже подбирают малышу имя.

Фото elnikovskaya.ru: Зубр в гневе опасен, особенно осторожно нужно быть с мамой, инстинктивно защищающей детеныша. Об этом предупреждают посетителей сотрудники новочебоксарского зоопарка и советуют наблюдать за питомцами со стороны.