Глава Чувашии посетил объекты капитального ремонта, реконструкции и строительства

Пара мостов, многоэтажки и прилегающие к ним дворы, котельная с набережной — эти объекты значились в плане рабочей поездки по Чебоксарам и Новочебоксарску, которую Михаил Игнатьев осуществил в минувший вторник.

Инспектирование началось с чебоксарской пятиэтажки № 16 по улице Энгельса, введенной в эксплуатацию 58 лет назад. Там подрядная организация в рамках программы капремонта меняла систему холодного водоснабжения и водоотведения, узлы управления и регулирования потребления тепловой энергии, а также электропроводку, в общей сложности на сумму 5,7 млн рублей. Задержек из-за отказа жильцов пускать ремонтников в квартиры для замены труб здесь практически нет, так как новые трубы выводятся в подъезд.

Программа капремонта пришла в дом еще в 2015 году, тогда удалось заменить трубы с горячей водой. А в 2017 году в рамках муниципальной программы на условиях софинансирования отремонтированы балконы и фасады.

Михаил Васильевич обратил внимание на такой разброс и посоветовал представителям городской власти, Минстроя и фонда капремонта не тянуть годами с ремонтом одного дома, а укладываться в один год. «Правильно», — одобрила группа жильцов. И тут же обратилась с настоятельной просьбой как можно скорее отремонтировать протекающую кровлю, в некоторых местах она «вообще как решето», но в ближайших планах капремонта не предусмотрена. Глава республики сильно удивился. «Надо было сначала крышу ремонтировать, иначе теперь фасад испортишь. Любой домохозяин не допустил бы такого!» — произнес он, глядя в сторону упомянутых чиновников.

Старший по дому, Сергей Васильев, пытался доказать срочную необходимость новой кровли. В ответ глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков напомнил о довольно низкой собираемости платежей за капремонт в этом доме — 71% от необходимого внесли жильцы с начала 2014 года. (Представители управляющей компании, обслуживающей этот дом, в полемику не вступали. Видимо, им все равно, в каком состоянии будет находиться вверенный объект, лишь бы квартплату жильцы вносили).

Чуть позже Михаил Игнатьев указал главе Минстроя Владимиру Михайлову на возможность использовать в таких ситуациях, как эта, средства, которые, по предварительным подсчетам, будут сэкономлены в ходе общей программы капремонта. Сложившаяся практика показала, что они всегда появляются в конце года в размере 5-7%. Поэтому, не дожидаясь декабря, можно было бы уже сегодня направить определенную сумму на ремонт крыши в доме по улице Энгельса, чтобы дожди и снега не подпортили сделанную там работу по обновлению. Министр Михайлов колебался, ссылаясь на большие риски…

Между тем выяснилось, что в деле привлечения «ремонтных» средств, а также появления прожекторов, освещающих тенистый двор, видеокамер над каждым подъездом, детской и спортивной площадок большая заслуга принадлежит старшему по дому. Едва журналисты приступили к нему с расспросами, как обернулась стоявшая неподалеку руководитель республиканского Фонда капремонта Олимпиада Епифанова: «Вас ведь Сергей зовут, а по отчеству как, напомните?» «Владимирович», — ответил тот. «Он постоянно приходил к нам за разъяснениями, консультациями», — пояснила, одобрительно улыбаясь, глава фонда. «Ну, мне депутат местный очень помогает», — признался Сергей Васильев.

Глава республики также не оставил без внимания отношение жильцов к общему имуществу и желание сделать дом и двор уютными и безопасными, поблагодарив их за рачительность.

Таким же подходом отличается и часть жильцов дома № 32 по улице Коммунистической в Новочебоксарске, где предполагалось ознакомиться с ходом работ по ремонту асфальтового покрытия на внутридомовой территории. Но рабочий десант под предводительством Михаила Игнатьева с ходу заглянул и в один из подъездов. Неухоженный, с темными обшарпанными стенами, с распахнутым, несмотря на промозглый день, окном на этаже подъезд встретил неприветливо.

Фото: Instagram

Впечатления от посещения Новочебоксарска Глава Чувашии изложил на своей странице в Инстаграме. «Каждый раз, бывая в этом городе, отмечаю, как он преображается , — написал Михаил Игнатьев. — Строятся и ремонтируются дороги, благоустраиваются дворовые территории. Преобразилась набережная Волги. Но снова нашлась «ложка дегтя». По обращениям новочебоксарцев посмотрел, что творится вокруг здания бывшего кинотеатра «Атал». Практически в центре города, вокруг действующего развлекательного заведения выросла настоящая свалка. У меня вопрос к городским властям: нужно, чтобы приехал Глава региона, засняли тележурналисты это безобразие, чтобы вы наконец-то заметили, что творится у вас под носом?»

«Где «управляйка»? — озабоченно перешептывались некие персоны из сопровождения, имея в виду представителей управляющей компании, которые не спешили проявлять себя. И здесь, как в Чебоксарах, инициативу взяла в свои руки старшая по дому Валентина Казакова. «Пойдемте в другой подъезд, — пригласила она высокопоставленных гостей, — там три года назад жильцы за свой счет ремонт сделали». Отремонтированный подъезд показал, что при желании и при относительно небольших вложениях (3 тысячи рублей с квартиры) можно создать чистоту и порядок, включая коврики перед общей дверью. Может быть, и остальные жильцы придут к такому же выводу, ведь ждать капитального ремонта им еще очень долго. Хотя если собираемость взносов улучшится, возможно, их включат в краткосрочный план на 2023 год.

Что касается реконструируемых мостов — Московского в Чебоксарах и моста по улице Советской в Новочебоксарске, — на обоих работы, по словам ответственных лиц, идут с опережением. Московский мост, призванный разрешить проблему пробок на одной из самых оживленных городских магистралей, хотят полностью сдать в эксплуатацию 27 ноября вместо 29-го по плану. А новочебоксарский, на совесть построенный в самом начале 1960-х и с тех пор ни разу кардинально не обновленный, будет готов к 1 ноября.

КСТАТИ

В 2018 году на реконструкцию Московского моста поступило 500,02 млн рублей, в том числе 450 млн из федерального бюджета, 37,25 млн рублей — из республиканского и 12,77 млн — из местного.

В Новочебоксарске оказалась и сверхплановая остановка — у бывшего кинотеатра «Ат?л», ныне относящегося к сети кинотеатров «Тетерин Фильм». Сюда Главу республики привела публикация в городской газете «Грани» 15 сентября, сигнализировавшая о кучах мусора на прилегающей к кинотеатру территории. Увиденное действительно производило неизгладимое впечатление. На задворках некогда прекрасного здания открылась настоящая мини-свалка, где имелось все — от пустых бутылок до элементов мягкой мебели.

Три работницы городского «Домкомсервиса», видимо, только что десантированные сюда, безуспешно пытались хоть как-то облагородить картину. В том же духе местными «рисовальщиками» был оформлен и задний фасад здания. Надписи с претензией на граффити на латинице соседствовали с выведенным кириллицей «заборным» словом. Ближе к лицевому фасаду мусор мельчал до бумажных оберток и фанфуриков, прячась в зарослях сорняка и каменных вазонах. На балконе, слева от входа, сквозь проделанную временем щель проглядывала несанкционированная поросль, уже похожая на молодые деревца… И все это в культурном центре города, где в шаговой доступности от отданного в аренду здания кинотеатра находятся музей истории города и мим-театр «Дождь»…

«Ольга Викторовна, это Новочебоксарск или что?!» — обращаясь к главе администрации города Ольге Чепрасовой, воскликнул потрясенный Глава Чувашии. И настоятельно рекомендовал расторгать договоры с недобросовестными арендаторами, не заботящимися о сохранности и привлекательном виде используемых объектов.

Завершило программу посещение преобразившейся верхней Волжской набережной. Теперь она красиво выложена брусчаткой, обзавелась смотровыми площадками, велодорожкой. Ее озеленили и установили скамейки, урны. Но, шагая по разноцветной брусчатке, Глава Чувашии заметил, что плиты кое-где не примыкают к ливнестоку, образуя щели-недоделки.

…А проехался бы он по новочебоксарской набережной на велосипеде, как было изначально задумано, глядишь, и не заметил бы этих огрехов. Да вот усилившийся дождь помешал велосипедной прогулке, но Михаил Васильевич пообещал в ближайшее время все же совершить ее.

Фото cap.ru: Чебоксарская котельная 5-Ц, построенная в 1957 году, находится в удовлетворительном состоянии и к отопительному сезону готова, доложили Главе республики.