Сотрудники Минтранса Чувашии изучили опыт Марий Эл в сфере пассажирских перевозок

Делегацию встретил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл Александр Сальников. В ходе рабочей встречи обсуждены вопросы организации перевозки пассажиров на межмуниципальных маршрутах, проведения конкурсных процедур по определению победителя. Отдельно были рассмотрены вопросы практической работы с нелегальными перевозками пассажиров и багажа легковым такси.

Коллеги из Марий Эл поделились практикой в сфере реализации законодательных положений по организации перевозки пассажиров, отметив, что свидетельства на осуществление перевозку пассажиров выдают сроком на 10 лет. Особый акцент был сделан на урегулировании недовольства перевозчиков и УФАС республики. В процессе беседы сотрудники ведомств обсудили вопросы, в части, регулирования тарифов. Отметим, что в соседней Марий Эл пассажирские перевозки по всем межмуниципальным маршрутам осуществляются по нерегулируемым тарифам.

Сотрудничестве в сфере общественного транспорта с регионами будет продолжено.